«Кристал Пэлас» продлил контракты с двумя футболистами

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сегодня, 19:12

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила, что защитник и вратарь подписали новые контракты с клубом.

Соглашение Клайна с «орлами» рассчитано до лета 2026 года, а контракт Мэттьюза будет действовать до лета 2027 года.

Клайн выступает за «Кристал Пэлас» с 2020 года, а Мэттьюз присоединился к клубу в 2021-м.