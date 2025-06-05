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«Кристал Пэлас» продлил контракты с двумя футболистами

сегодня, 19:12

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила, что защитник Натаниэл Клайн и вратарь Реми Мэттьюз подписали новые контракты с клубом.

Соглашение Клайна с «орлами» рассчитано до лета 2026 года, а контракт Мэттьюза будет действовать до лета 2027 года.

Клайн выступает за «Кристал Пэлас» с 2020 года, а Мэттьюз присоединился к клубу в 2021-м.

«Кристал Пэлас» продлил контракты с двумя футболистами

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:34
Байкал. Но комментарии твои я изначально не удалял. Я всего лишь отвечал на действия. У меня помню, в одно время отсутствовал Вип, когда, был их лишен, и топовые комментарии все удалялись. и пришлось получить Вип статус, так скажем, обезопасить себя. Нужно стараться быть честным и говорить правду понимаю это не всегда у всех выходит. Я то вообще обращался Байкал к другому игроку. хотя помню, ты говорил, что бы я тебя оставил в покое что я тебе не даю покоя, но я к тебе не обращался.
протон
протон
сегодня в 19:23
А что там с Оливером «Тедом Лассо» Гласнером?
Неужели не получил предложения от более серьезных клубов?
Меня даже удивляет, почему его при его статах не берут не только топ-клубы, но и даже команды по типу МЮ и Тоттенхэма, например
протон
протон
сегодня в 19:19, ред.
К примеру, есть футбольная команда, которая тебе нравится, и ты выложил пост насчет действий игрока. Если за твой пост поставили дизлайк это не означает, что ты плохой. Возможно, кто поставил дизлайк, не считает этого игрока лучшим по качеству игры это один из примеров. Бывает так, что просто могут поставить дизлайк только потому, что твои действия не нравятся и причин много это уже другая сторона. Вот по этому случаю Вип имеет место. Понимаете?
Есть игроки, которые могут удалить из лучших только потому, что этот комментарий не сходится с мнением оппонента. Это нормальная практика, Не стоит думаю осуждать эти действия. Но что бы обезопасить, нужно всего лишь получить Вип. Вот Вы к примеру 1 984, могли бы получить, так как набили более 2 000 комментариев оно выдается если сделать запрос админам. Если ставишь дизлайк, скрываешь, удаляешь комментарии, человек от этого не теряет порядочность, мы просто не знаем всех причин.
протон
протон
сегодня в 19:17
Байкал твои бывало) У нас ведь друг мой во многом не сходятся спортивные интересы на футбольной площадке.
Гость
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