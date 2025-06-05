«Кристал Пэлас» продлил контракты с двумя футболистами

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила, что защитник Натаниэл Клайн и вратарь Реми Мэттьюз подписали новые контракты с клубом.
Соглашение Клайна с «орлами» рассчитано до лета 2026 года, а контракт Мэттьюза будет действовать до лета 2027 года.
Клайн выступает за «Кристал Пэлас» с 2020 года, а Мэттьюз присоединился к клубу в 2021-м.
Неужели не получил предложения от более серьезных клубов?
Меня даже удивляет, почему его при его статах не берут не только топ-клубы, но и даже команды по типу МЮ и Тоттенхэма, например
Неужели не получил предложения от более серьезных клубов?
Меня даже удивляет, почему его при его статах не берут не только топ-клубы, но и даже команды по типу МЮ и Тоттенхэма, например
Есть игроки, которые могут удалить из лучших только потому, что этот комментарий не сходится с мнением оппонента. Это нормальная практика, Не стоит думаю осуждать эти действия. Но что бы обезопасить, нужно всего лишь получить Вип. Вот Вы к примеру 1 984, могли бы получить, так как набили более 2 000 комментариев оно выдается если сделать запрос админам. Если ставишь дизлайк, скрываешь, удаляешь комментарии, человек от этого не теряет порядочность, мы просто не знаем всех причин.
Есть игроки, которые могут удалить из лучших только потому, что этот комментарий не сходится с мнением оппонента. Это нормальная практика, Не стоит думаю осуждать эти действия. Но что бы обезопасить, нужно всего лишь получить Вип. Вот Вы к примеру 1 984, могли бы получить, так как набили более 2 000 комментариев оно выдается если сделать запрос админам. Если ставишь дизлайк, скрываешь, удаляешь комментарии, человек от этого не теряет порядочность, мы просто не знаем всех причин.