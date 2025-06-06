«Бавария» наблюдает за игроком «Бернли»

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вчера, 14:57

Защитник английского «Бернли» привлёк внимание «Баварии».

По данным источника, после успешного сезона в Чемпионшипе защитник может покинуть английский клуб. 23-летний француз, чей контракт истекает в 2029 году, находится в списках кандидатов нескольких европейских клубов. А главный тренер «Баварии» , который руководил англичанами во второй половине сезона-2023/2024, уже напрямую общался с футболистом.

В прошлом сезоне Эстев сыграл 48 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В том числе благодаря его вкладу «Бернли» поднялся в Английскую Премьер-Лигу.