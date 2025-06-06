Сборная Бразилии не смогла обыграть Эквадор в первом матче при Анчелотти

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вчера, 08:46

В матче 15-го тура квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке сборная Эквадора принимала национальную команду Бразилии. Игра завершилась без забитых голов — 0:0.

Этот матч стал дебютным для главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

После 15 туров Бразилия занимает четвёртое место в таблице с 22 очками. Эквадор — на втором месте с 24 очками.

В следующем туре, 11 июня, Бразилия встретится с Парагваем, а Эквадор — с Перу.