В матче 15-го тура квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке сборная Эквадора принимала национальную команду Бразилии. Игра завершилась без забитых голов — 0:0.
Этот матч стал дебютным для главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.
После 15 туров Бразилия занимает четвёртое место в таблице с 22 очками. Эквадор — на втором месте с 24 очками.
В следующем туре, 11 июня, Бразилия встретится с Парагваем, а Эквадор — с Перу.
В футболе сначала становятся чемпионами, а потом получают награды и уважение. Но не наоборот. С Бразилией из-за успехов Пеле все наоборот. Они сначала уже считаются чемпионами почему-то. А потом проигрывают и злятся, что не совпадает ожидание и реальность.
Им как раз нужен Анчелотти.
В футболе сначала становятся чемпионами, а потом получают награды и уважение. Но не наоборот. С Бразилией из-за успехов Пеле все наоборот. Они сначала уже считаются чемпионами почему-то. А потом проигрывают и злятся, что не совпадает ожидание и реальность.
Им как раз нужен Анчелотти.