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Сборная Бразилии не смогла обыграть Эквадор в первом матче при Анчелотти

вчера, 08:46
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор0 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

В матче 15-го тура квалификации чемпионата мира-2026 в Южной Америке сборная Эквадора принимала национальную команду Бразилии. Игра завершилась без забитых голов — 0:0.

Этот матч стал дебютным для главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти.

После 15 туров Бразилия занимает четвёртое место в таблице с 22 очками. Эквадор — на втором месте с 24 очками.

В следующем туре, 11 июня, Бразилия встретится с Парагваем, а Эквадор — с Перу.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 21:32
Нет ты серьезно ?
Анчилотти провалился ?
Я тоже думал ты больше понимаешь в футболе
Я если честно разочарован

Думал оппонент немного хоть разбирается
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 16:41
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ catal (раскрыть)
    вчера в 14:21
    Ну посмотрим насколько им нужен Анчелотти и что в итоге он им даст!
    Vilar
    Vilar
    вчера в 13:37
    Покупая Карло, думали, что купили старика Хоттабыча. Однако, наивные обезьянки.
    HE Э ГO И CT
    HE Э ГO И CT
    вчера в 12:07
    Как всегда при Анчи никто не бегает.. 😄
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 11:21
    А почему отдали сразу победу Бразилии? И буки тоже! Ну они то в принципе понятно почему! Я на других сайтах ставил на ничью!Ведь достаточно было глянуть на таблицу и понять что Эквадор щас хорош!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 10:18
    Ну уж точно - деревянные Буратины папы Карло.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 10:06
    Эквадор заслужил победу, чем Анчелотти и его команда. Бразильцы как будто впервые увидели мяч. ))) и я ещё смотрел и смотрел. Зачем??? Просто из за любви футболу. Не фанат сб Бразилии.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 10:06
    Глянув ещё раз на заголовок и не удержался (да простят меня болельщики сборной Бразилии)...)
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:56
    И это некогда Великие и Ужасные Кудесники Мяча!). Да ещё первую игру при новом ГТ сборной ( и не важно Карло это или не Карло ) ,но обычно при новом тренере игроки испытывают некий подъём пытаясь показать свои лучшие качества . Здесь чуть ли не апатия от бессилия - 3 удара по воротам за весь матч - соперники и то нанесли 7(матч - огонь!))). В прочим Анчелотти опытный тренер , реально и здраво смотрящий на вещи - должен быть доволен , что удалось привезти с выезда хоть одно очко...)
    lotsman
    lotsman
    вчера в 09:48
    Я предполагал что Бразилия не выиграет, но я рассчитывал на выигрыш Эквадора.)
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 09:32
    Понятное дело, что Анчи еще ничего этой сборной не дал, и там больше подготавливали игроков бразильцы из тренерского штаба, но играли по любимой схере Карло по Реалу 4-3-3, где крайние защитники поддерживали атаку. Думаю через пару матче у Анчи будет полное представление о том, как играть и кем играть, а пока, скучные нули в первом матче
    catal
    catal ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 09:28, ред.
    Слишком много хвалили и раздавали авансов, называя "пентакампеонами" на основе чужих побед. Они же не дети Пеле, сын №1, сын №2.
    В футболе сначала становятся чемпионами, а потом получают награды и уважение. Но не наоборот. С Бразилией из-за успехов Пеле все наоборот. Они сначала уже считаются чемпионами почему-то. А потом проигрывают и злятся, что не совпадает ожидание и реальность.
    Им как раз нужен Анчелотти.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ catal (раскрыть)
    вчера в 09:20
    Им психолог нужен, а не старый Анчи, которому по-хорошему нужно выйти на пенсию и гулять с внуками.
    протон
    протон
    вчера в 09:16
    Сформировать оптимальный и играющий состав Селесао(сейчас особенно в центральной зоне и связующие линии с атакующими наконечникам) - это всегда слом головы, в любое время и для любого тренера, в каком бы состоянии сборная не находилась. Но те давние проблемы, когда уровень и качество линии нападения были несравнимо выше - главная проблема была кого поставить по части выбора "этот сильнее, но те ещё сильнее". Перед Анче стоит крайне сложная задача - подвести этот разношерстный материал под нечто вразумительное с осязаемо цельной игрой.
    Но если Бразилия и будет всех "выносить" со счетом 1-0, и притом будет в кои-то веки приближаться на главном турнире к заветной цели, то наверное даже торсида перестанет ворчать.)
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 09:14
    В Реале провалился, что он в Бразилии сделает?
    Чудо не ждите. Потренирует год-другой и уедет, скорее всего в Аравию к Индзаги за длинным рублём.
    catal
    catal
    вчера в 09:12, ред.
    Я никогда не видел более убогой игры Бразилии. Они пас не хотят друг другу давать на 5 метров без брака. Все передачи мимо и противнику. Причем все друг друга ненавидят и предъявляют претензии сразу...
    У Анчелотти будет работы больше чем в любом другом месте.
    3 удара по воротам за матч - так они успешно "доходили" до чужой штрафной 90 минут. Полтора часа. Бразильцы.
    112910415
    112910415
    вчера в 09:07
    как там талантливый Вини ?
    6qna6bmedj7t
    6qna6bmedj7t
    вчера в 09:05
    Так и фаворитом Эквадор был, так что ничья за счастье.
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