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Испания переиграла Францию в результативном матче Лиги наций

вчера, 23:55
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания5 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале Лиги наций (5:4).

На 22-й минуте счёт открыл вингер испанской сборной Николас Уильямс. На 25-й минуте Микель Мерино удвоил преимущество номинальных хозяев. На 54-й минуте Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти, а уже на 55-й минуте Педри отправил четвёртый мяч в ворота французов. На 59-й минуте Килиан Мбаппе забил с пенальти, сократив отставание в счете. На 67-й Ямаль оформил дубль. На 79-й минуте Райан Шерки забил второй гол французской команды в матче. На 84-й минуте защитник испанской сборной Хави Пуадо срезал мяч в собственные ворота. Рандаль Коло Муани на 90+4-й минуте сократил разницу в счёте до минимальной.

В финале Лиги наций Испания сыграет с Португалией.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ catal (раскрыть)
сегодня в 00:52
Это типичная дворовая перестрелка Барселоны- аля Примера.
catal
catal
сегодня в 00:44, ред.
Читаю комменты и кажется, что я смотрел другой матч. Первые 20 минут Испании не было на поле. До гола Вильямся.
Тео пробил в перекладину, Дембеле выводил Мбаппе в самом начале матча спас после прострела вратарь... А тут прям "Францию смяли в начале матча"... У Испании не было игры в начале матча.
Когда в матче крупный счет - значит было много ошибок. Я бы не назвал Испанию сильной если она так ошибается. Как и Францию. Так играть нельзя. Хотя болельщикам нужен именно такой футбол. Значит пусть будет ошибок как можно больше ))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 00:35
Ну так сейчас нету ярких топ футболистов, посмотри на претендентов Ямаль, Рафинья, Мбаппе, Дембеле, Салах и кого тут выбрать? Салах если только из этой пятерки, остальные не наиграли, а вот Доннарума как раз провел свой лучший сезон, куча сейвов и золотой требл
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 00:20
Нет не заслужил.
Если ему сейчас отдать, то тогда надо было ещё многим вратарям в истории футбола отдавать. За ЧМ, за ЕВРО, за ЛЧ.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 00:18
Ещё как заслужил! Ливерпуль, Арсенал, Астон вилла это подтвердят
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Больше не больше незнаю, но знаю что выигрывал немало
Agamaga005
Agamaga005 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 00:12
Я что вчера родился?) проиграть подряд 10 из 10 это уметь надо. Так никто не умеет. Да и выиграл он не больше других.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:11
Да уж, веселый матч получился
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
сегодня в 00:11
Испания в комбинационке очень хороша.. Франция как обычно при щербатом.. Мбаппе ниочем.. Ямаль хорош.. Дембеле ничем не удивил.. Испания заслуженно в финале..
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 00:11
На ЗМ явно не наиграл.
ABir
ABir
сегодня в 00:11
Огненная получилась встреча
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Роналду знает как проигрывать и как выигрывать тоже знает, я тебе за слова отвечаю, если не веришь загугли))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:09, ред.
Смотрел до этого матча игру ОАЭ-Узбекистан, кайфанул от результата, а игра была мягко говоря скучной...
Посмотрел эту игру, кайфанул от футбола! Испанцы быстренько ушатали французов и расслабились,а Шерки решил вернуть интригу, и чуть было не подарил счастье французам, молодец Райан, талантище тот еще!
Следующий матч марафона Эквадор-Бразилия, первый матч Анчи у руля сборной, такое нельзя пропускать!
Capral
Capral
сегодня в 00:08
Мда, дожился европейский футбол, за игру забивается 9 мячей, как когдато, в далекие 40-50... И ведь что интересно, забивается не столько за счет интересных комбинаций, сколько за счет дырявой обороны обеих команд. Как можно, сразу определить тренерскую команду и аматорскую. У Испании видна тренерская рука- два три паса и испанцы в штрафной соперника, у Франции куча лишних перепасовок и без особой остроты.

И где сегодня был грозный Деmбеле, который наводил ужас на европейских грандов в ЛЧ? Один раз попал в штангу и один раз пробил предсказуемо. Интересно то, что как только французы упростили игру в атаке- сразу появилась острота. Центр поля Франция проиграла, а ведь именно из центра испанцы начинают комбинировать и обострять, так было и на ЧЕ...

Вобщем, весёлый матч, но по качеству оставил много вопросов к обеим сборным. Золотой мальчик, тоже, не сказать, что сегодня запомнился. Сделал офсайдный пенальти и забил корявый гол. Но в целом, конечно, несмотря на отдельные недочёты, испанцы понравились больше, как индивидуально- как и в коллективной игре...

К своему стыду, только сегодня узнал, что игра проходила в Штутгарте, мог поехать на стадик. Вобщем, Испанию с победой, заслужили больше соперника!!!
AKH
AKH
сегодня в 00:08, ред.
Мне стыдно даже, Дешаму не стыдно? Обязательно превращаться в доменека? Мбаппе играл как тряпка.. В центре невндомый Коне и старый Рабьо. Шерки полирует лавку. В защите дурдом.. Или вливац свежую кровь, или вали уже... Зря только вытащили разгром, теперь точно не свалит... Эх...
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 00:08
Он как раз таки заслуживает больше чем любой другой, потому что тащил весь плэй-офф до финала ПСЖ, а вот Ямаль, Рафинья и прочие как раз таки не заслуживают, потому что отлететь от такого Интера это позор.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:08
Сильный полуфинал)
Испанию с победой!
Кстати, на первый взгляд Ямаль много болтает , но за свои слова отвечает! Дубль в полуфинале, лучший игрок матча , это конечно сильно. Если заберут трофей , то шансы на ЗМ конечно возрастут
Удачи Испании в финале.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 00:08
Расслабились после 5-го гола. У Португалии есть Роналду. Он то знает как проиграть финалы лучше всех.
протон
протон
сегодня в 00:07
Зачем Дешама держат в сборной? Пора ужа Зидана ставить, мне кажется. Шансов на ЧМ 2026 года нет. Поколение Франции замечательное, но совсем не реализуется. ЧМ 2018 это Канте, Погба и Гризман, а после этого ничего нет. На евро все время позорятся уже сколько лет.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:06
В победе испанцев я вообще не сомневался! Ямаль уже за сборную дубль забивает. Ну парень просто огонь! 17 лет!
Показал этим звездунам Мбаппе и Дембеле как нужно играть. Килиан ещё с Реалом намучился с ним, а теперь и от его сборной отхватил пятёрку!))

Ламин заслужил золотой мяч!
Haizenberg
Haizenberg
сегодня в 00:05
Красная фурия не проигрывает с 23 года, просто восхитительно! «Пижон» Ямаль, в свои то годы, в шаге от очередного трофея! Браво 🙌
Futurista
Futurista ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 00:05
Потому что сейчас много платят только за нападающих и атакующих полузащитников...в итоге у всех дыры в обороне))...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:01
Хорош футбол
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 00:00
Не заслужил. В финале работы не было.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:00
Какая неуверенная победа, надеюсь Португалы обыграют этих выскочек
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Barcelona (раскрыть)
вчера в 23:59
А лучше Доннаруме
Futurista
Futurista ответ Barcelona (раскрыть)
вчера в 23:58
Продайте)...
Barcelona
Barcelona
вчера в 23:58
Отдайте золотой мяч Ямалю!
Futurista
Futurista
вчера в 23:57
Слухи о величии сб. Испании оказались сильно преувеличены)...в итоге то на тоненького)...
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:57
Коротко))
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