Испания переиграла Францию в результативном матче Лиги наций

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вчера, 23:55

Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале Лиги наций (5:4).

На 22-й минуте счёт открыл вингер испанской сборной Николас Уильямс. На 25-й минуте Микель Мерино удвоил преимущество номинальных хозяев. На 54-й минуте Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти, а уже на 55-й минуте Педри отправил четвёртый мяч в ворота французов. На 59-й минуте Килиан Мбаппе забил с пенальти, сократив отставание в счете. На 67-й Ямаль оформил дубль. На 79-й минуте Райан Шерки забил второй гол французской команды в матче. На 84-й минуте защитник испанской сборной Хави Пуадо срезал мяч в собственные ворота. Рандаль Коло Муани на 90+4-й минуте сократил разницу в счёте до минимальной.

В финале Лиги наций Испания сыграет с Португалией.