Испания переиграла Францию в результативном матче Лиги наций

Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале Лиги наций (5:4).
На 22-й минуте счёт открыл вингер испанской сборной Николас Уильямс. На 25-й минуте Микель Мерино удвоил преимущество номинальных хозяев. На 54-й минуте Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти, а уже на 55-й минуте Педри отправил четвёртый мяч в ворота французов. На 59-й минуте Килиан Мбаппе забил с пенальти, сократив отставание в счете. На 67-й Ямаль оформил дубль. На 79-й минуте Райан Шерки забил второй гол французской команды в матче. На 84-й минуте защитник испанской сборной Хави Пуадо срезал мяч в собственные ворота. Рандаль Коло Муани на 90+4-й минуте сократил разницу в счёте до минимальной.
В финале Лиги наций Испания сыграет с Португалией.
Посмотрел эту игру, кайфанул от футбола! Испанцы быстренько ушатали французов и расслабились,а Шерки решил вернуть интригу, и чуть было не подарил счастье французам, молодец Райан, талантище тот еще!
Следующий матч марафона Эквадор-Бразилия, первый матч Анчи у руля сборной, такое нельзя пропускать!
Посмотрел эту игру, кайфанул от футбола! Испанцы быстренько ушатали французов и расслабились,а Шерки решил вернуть интригу, и чуть было не подарил счастье французам, молодец Райан, талантище тот еще!
Следующий матч марафона Эквадор-Бразилия, первый матч Анчи у руля сборной, такое нельзя пропускать!
Тео пробил в перекладину, Дембеле выводил Мбаппе в самом начале матча спас после прострела вратарь... А тут прям "Францию смяли в начале матча"... У Испании не было игры в начале матча.
Когда в матче крупный счет - значит было много ошибок. Я бы не назвал Испанию сильной если она так ошибается. Как и Францию. Так играть нельзя. Хотя болельщикам нужен именно такой футбол. Значит пусть будет ошибок как можно больше ))
Тео пробил в перекладину, Дембеле выводил Мбаппе в самом начале матча спас после прострела вратарь... А тут прям "Францию смяли в начале матча"... У Испании не было игры в начале матча.
Когда в матче крупный счет - значит было много ошибок. Я бы не назвал Испанию сильной если она так ошибается. Как и Францию. Так играть нельзя. Хотя болельщикам нужен именно такой футбол. Значит пусть будет ошибок как можно больше ))