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Аргентина на выезде обыграла Чили

вчера, 08:15
ЧилиЛоготип футбольный клуб Чили0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Аргентина обыграла в гостях Чили со счётом 1:0 в 15-м туре отбора на чемпионат мира-2026.

Единственный гол на 16-й минуте забил аргентинец Хулиан Альварес.

Сборная Аргентины набрала 34 очка в 15 матчах и лидирует в отборочной группе. Чили на последнем месте с 10 очками.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick
вчера в 15:42
catal все так, более того и копы америки подозрительно проводили часто, 4 раза за 6 лет, а последнюю вообще в США где еще и поставили их на матч открытия. а на каком основании? более того это продолжится и на ЧМ 26, но фанаты месси будут все это отрицать и кидать стрелки на португальца который уже давно не при чем и не при делах
catal
catal ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 12:52, ред.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ catal (раскрыть)
    вчера в 12:22
    ст. 128.1. УК РФ за клевету, ознакомьтесь на досуге
    catal
    catal ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    вчера в 11:57, ред.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответ catal (раскрыть)
      вчера в 10:19
      А с Месси - Чемпионы мира.
      Colchoneros
      Colchoneros
      вчера в 09:49
      Браво Аргентина!
      catal
      catal
      вчера в 09:21, ред.
      Когда нет Месси - у Аргентины слегка начинает получаться какая-то игра.
      112910415
      112910415
      вчера в 09:19
      хотели постараться, но потом передумали ! )
      протон
      протон
      вчера в 08:44
      А было время когда протон на протяжении нескольких месецев каждый день удалял мои лучшие комментария.
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      Вот именно если человек говорит не правду, то спрашивают с него. Приведи мне факты где я первым начал умышленно, что ли бо удалять из топовых комментариев, и нужно исходить из первопричин. Первая причина это были действия на ваши действия, вторая причина это удаление лучших комментариев по отношению Криштиану. Вот такая простая логика. Вот именно, ты правильно задаешься вопросом. "А как же тогда быть с его словами? Почему он не думает об этом?" Может быть всё из за поражении в гр. Заболотного в 2023 году где я Вас по спортивному принципу обыграл?
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 08:22
      Скромная победа лидера на аутсайдером...
      Гость
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