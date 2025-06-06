Аргентина на выезде обыграла Чили

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вчера, 08:15

Аргентина обыграла в гостях Чили со счётом 1:0 в 15-м туре отбора на чемпионат мира-2026.

Единственный гол на 16-й минуте забил аргентинец .

Сборная Аргентины набрала 34 очка в 15 матчах и лидирует в отборочной группе. Чили на последнем месте с 10 очками.