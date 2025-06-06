Аргентина на выезде обыграла Чили

Аргентина обыграла в гостях Чили со счётом 1:0 в 15-м туре отбора на чемпионат мира-2026.
Единственный гол на 16-й минуте забил аргентинец Хулиан Альварес.
Сборная Аргентины набрала 34 очка в 15 матчах и лидирует в отборочной группе. Чили на последнем месте с 10 очками.
Цитата:
Обладатель Кубка мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины пробила на чемпионате мира больше остальных ударов с одиннадцати метров − 5. Причем ни одна другая команда не пробила больше двух пенальти. Некоторые из пяти «точек» могли вызвать вопросы у болельщиков, но до этого года рекорд удерживался двумя сборными − Нидерландами образца 1978 года и Португалией 1966 года.
Так что не оскорбляй планету именем Месси, это самое позорное имя в истории.
Цитата:
Обладатель Кубка мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины пробила на чемпионате мира больше остальных ударов с одиннадцати метров − 5. Причем ни одна другая команда не пробила больше двух пенальти. Некоторые из пяти «точек» могли вызвать вопросы у болельщиков, но до этого года рекорд удерживался двумя сборными − Нидерландами образца 1978 года и Португалией 1966 года.
Так что не оскорбляй планету именем Месси, это самое позорное имя в истории.
Иначе гроза самого недалекого чемпионата в США и обещатель победы в Лиге Чемпионов для ПСЖ сидел бы и ныл до пенсии, покупая через Лапорту глав испанского судейского корпуса, ну чтобы что-то выиграть.
Последний сезон сборной Аргентины - Месси 13 ударов 1 гол. Звезда.
Иначе гроза самого недалекого чемпионата в США и обещатель победы в Лиге Чемпионов для ПСЖ сидел бы и ныл до пенсии, покупая через Лапорту глав испанского судейского корпуса, ну чтобы что-то выиграть.
Последний сезон сборной Аргентины - Месси 13 ударов 1 гол. Звезда.
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Вот именно если человек говорит не правду, то спрашивают с него. Приведи мне факты где я первым начал умышленно, что ли бо удалять из топовых комментариев, и нужно исходить из первопричин. Первая причина это были действия на ваши действия, вторая причина это удаление лучших комментариев по отношению Криштиану. Вот такая простая логика. Вот именно, ты правильно задаешься вопросом. "А как же тогда быть с его словами? Почему он не думает об этом?" Может быть всё из за поражении в гр. Заболотного в 2023 году где я Вас по спортивному принципу обыграл?
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Вот именно если человек говорит не правду, то спрашивают с него. Приведи мне факты где я первым начал умышленно, что ли бо удалять из топовых комментариев, и нужно исходить из первопричин. Первая причина это были действия на ваши действия, вторая причина это удаление лучших комментариев по отношению Криштиану. Вот такая простая логика. Вот именно, ты правильно задаешься вопросом. "А как же тогда быть с его словами? Почему он не думает об этом?" Может быть всё из за поражении в гр. Заболотного в 2023 году где я Вас по спортивному принципу обыграл?