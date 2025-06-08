Неймар пропускает тренировки «Сантоса»

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вчера, 08:54

Нападающий «Сантоса» пропускает тренировки своей команды из-за болезни. У игрока диагностирован короновирус. С четверга у Неймара проявились первые симптомы, и он был отправлен домой. В субботу после нескольких тестов клуб сообщил, что у капитана коронавирус. Сейчас бразилец продолжает восстанавливаться дома.

Напомним, контракт Неймара с «Сантосом» действует до конца июня. В текущем сезоне 33-летний игрок провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в мексиканский клуб.