Защитник «Барселоны» был прооперирован из-за проблем с дыханием

Защитник «Барселоны» и сборной Испании до 19 лет Эктор Форт Гарсия перенёс операцию и пропустит четыре недели. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Эктор Форт перенёс операцию на носовой перегородке, чтобы решить проблемы с дыханием и хронической заложенностью носа, которые беспокоили его на протяжении всего сезона.
Ожидаемый срок восстановления составляет четыре недели.
Форт — воспитанник «Барселоны». Его контракт с клубом действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 18-летний правый защитник сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Форта в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что этим летом «Барселона» может продать восемь футболистов.