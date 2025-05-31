Защитник «Барселоны» был прооперирован из-за проблем с дыханием

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вчера, 15:06

Защитник «Барселоны» и сборной Испании до 19 лет перенёс операцию и пропустит четыре недели. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Эктор Форт перенёс операцию на носовой перегородке, чтобы решить проблемы с дыханием и хронической заложенностью носа, которые беспокоили его на протяжении всего сезона. Ожидаемый срок восстановления составляет четыре недели.

Форт — воспитанник «Барселоны». Его контракт с клубом действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 18-летний правый защитник сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Форта в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что этим летом «Барселона» может продать восемь футболистов.