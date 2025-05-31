Альфонсо Дэвис рассказал, когда вернётся к тренировкам с командой

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис сообщил, что в ноябре вернётся к общекомандным тренировкам.
Надеюсь, в ноябре. Таков план.
В текущем сезоне Дэвис сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Контракт 24-летнего левого защитника с «Баварией» действует до июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает Дэвиса в 50 миллионов евро.
Напомним, игрок восстанавливается от травмы крестообразной связки.
Давно предлагал за вход на сайт сократить очки с 400 до 50, как за рядовой комментарий, ну максимум 100, ведь ударили когда-то по "писателям", оставив всего два лучших в сутки, так почему с "фермерами" не поступить так же.
Болейте за своих, а не против чужих!
Давно предлагал за вход на сайт сократить очки с 400 до 50, как за рядовой комментарий, ну максимум 100, ведь ударили когда-то по "писателям", оставив всего два лучших в сутки, так почему с "фермерами" не поступить так же.
Болейте за своих, а не против чужих!