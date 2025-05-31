Альфонсо Дэвис рассказал, когда вернётся к тренировкам с командой

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вчера, 14:19

Защитник «Баварии» и сборной Канады сообщил, что в ноябре вернётся к общекомандным тренировкам.

Надеюсь, в ноябре. Таков план.

В текущем сезоне Дэвис сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Контракт 24-летнего левого защитника с «Баварией» действует до июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает Дэвиса в 50 миллионов евро.

Напомним, игрок восстанавливается от травмы крестообразной связки.