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Альфонсо Дэвис рассказал, когда вернётся к тренировкам с командой

вчера, 14:19

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис сообщил, что в ноябре вернётся к общекомандным тренировкам.

Надеюсь, в ноябре. Таков план.

В текущем сезоне Дэвис сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 голевых передачи. Контракт 24-летнего левого защитника с «Баварией» действует до июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает Дэвиса в 50 миллионов евро.

Напомним, игрок восстанавливается от травмы крестообразной связки.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
Доброго Здоровья, протон!
Давно предлагал за вход на сайт сократить очки с 400 до 50, как за рядовой комментарий, ну максимум 100, ведь ударили когда-то по "писателям", оставив всего два лучших в сутки, так почему с "фермерами" не поступить так же.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
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