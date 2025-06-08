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Феликс хочет вернуться в Португалию

вчера, 10:49

Нападающий «Челси», отыгравший половину прошедшего сезона за «Милан» на правах аренды, Жоау Феликс намерен вернуться в «Бенфику». «Аристократы» не рассчитывают на футболиста как на игрока основы и не будут чинить препятствий данному трансферу.

Напомним, Феликс находился в системе «Бенфики» с лета 2015 года до лета 2019 года. Его контракт с «Челси» истекает в июне 2031 года. В прошедшем сезоне 25-летний португалец сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Феликса в 25 миллионов евро.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 11:20
А нужен ли он Бенфики... вот в чем вопрос.
sgvnf8xqjpn6
sgvnf8xqjpn6
вчера в 10:50
Больше он нигде и не нужен
Гость
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