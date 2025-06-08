Феликс хочет вернуться в Португалию

1749368980

вчера, 10:49

Нападающий «Челси», отыгравший половину прошедшего сезона за «Милан» на правах аренды, намерен вернуться в «Бенфику». «Аристократы» не рассчитывают на футболиста как на игрока основы и не будут чинить препятствий данному трансферу.

Напомним, Феликс находился в системе «Бенфики» с лета 2015 года до лета 2019 года. Его контракт с «Челси» истекает в июне 2031 года. В прошедшем сезоне 25-летний португалец сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает Феликса в 25 миллионов евро.