Алиссон высказался о своём будущем

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вчера, 10:37

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии высказался на тему своего будущего.

У меня остался один год контракта с «Ливерпулем» и ещё один год продления по клубной опции. Вероятно, они воспользуются этой опцией. Я сосредоточен на том, что имею, и намерен проделать отличную работу. Это решающий момент в моей карьере, поскольку приближается чемпионат мира.

Напомним, Алиссон перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в июле 2018 года. В прошедшем сезоне 32-летний голкипер сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча и 13 игр провёл на ноль.

Ранее «Ливерпуль» объявил о переходе одного из лучших молодых вратарей Европы.