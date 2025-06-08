Мбаппе — о матче с Германией: «Рад был снова забить»

Нападающий сборной Франции оценил игру своей команды в полуфинале и матче за третье место в Лиге наций.

Мы провели два матча, из которых можно извлечь много уроков – как положительных, так и отрицательных. Скучать не пришлось. Мы сделали много хорошего, но и много чего нужно проанализировать. Нам нужно было отреагировать после поражения от Испании. Мы это сделали, и мы очень довольны. Против Германии никогда не бывает легко. Я старался работать. И рад снова забить, но главное – это победа.