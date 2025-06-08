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Мбаппе — о матче с Германией: «Рад был снова забить»

вчера, 18:38
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия0 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оценил игру своей команды в полуфинале и матче за третье место в Лиге наций.

Мы провели два матча, из которых можно извлечь много уроков – как положительных, так и отрицательных. Скучать не пришлось. Мы сделали много хорошего, но и много чего нужно проанализировать. Нам нужно было отреагировать после поражения от Испании. Мы это сделали, и мы очень довольны. Против Германии никогда не бывает легко. Я старался работать. И рад снова забить, но главное – это победа.

Сборная Франции обыграла Германию в матче за третье место Лиги наций со счётом 2:0. На счету Мбаппе победный гол.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:53, ред.
Хорошо, что Мбаппе забивает... Но это лишь его личная статистика. В Реале результат просто плачевный (для лучшего клуба мира). Киллиан явно не улучшает психологическое состояние команды. Надеюсь, что новый тренер подберёт ключи к французу и Королевский клуб вернётся на вершину.
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вчера в 18:46
Был ты Африканским Эму ,так ты им и остался!
STVA 1
STVA 1 ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 18:43
Все!Вступил в группу! Устал на работе по сотке ставиить)))
Гость
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