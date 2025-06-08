Юбилейный гол Кейна спас репутацию Тухеля. Англия безобразно сыграла против сборной Андорры

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вчера, 09:28

Были в шаге от позора в Барселоне.

Не продемонстрировали инстинкты фаворита

Тухель после унылой победы 1:0 над сборной крошечной Андорры не скрывал разочарования. Не унюхали опасность, как сказал немецкий тренер. Позволили низкому блоку соперника стать серьезной преградой во время безголевых атак фаворита. Играли на стадионе «Эспаньола», где английских туристов, разумеется, было больше, чем андоррцев, их всего 80 тысяч человек. Вице-чемпионы Европы едва не сыграли в отборочном матче чемпионата мира вничью с командой крошечного городка по меркам Англии.

Позорный результат дополнил неубедительную игру, невзирая на победы, в предыдущих матчах против Латвии и Албании. Хотя Пикфорд не пропускал, а оборона в основном скучала, сухие победы над середняками и аутсайдерами из Андорры позволяют вспомнить Евро-2024. Невзирая на выход в финал и поражение от Испании, команда Саутгейта справедливо возмутила собственных фанатов и мировую публику. Звездный состав «Трёх львов» не играл в яркий футбол, а выбивал себе место в очередном финале.

Теперь мучились против Андорры, чьи футболисты в обычной жизни не всегда профессиональные футболисты. Хотя одного бравого парня нашли благодаря связям с Испанией. Голкипер второй команды «Вильярреала» Икер Альварес звезд с неба не хватает, но у него достаточно квалификации, чтобы остановить 9 из 10 ударов Англии в створ ворот. Раньше голкипером Андорры был Жозе Гомес, он работал в Англии и не всегда представлял профессиональные клубы, а теперь у аутсайдера на один козырь больше.

Миллионерам из АПЛ стыдно так слабо играть против сборной Андорры. Англичане не уступали в отборах именно к чемпионатам мира очень и очень давно, со времен поражения от сборной Украины шестнадцать лет тому назад. В те времена играли Джеррард и Терри, Лэмпард и Фердинанд. Они тоже умели разочаровать фанатов, невзирая на все успехи в Лиге чемпионов и победы их клубов в АПЛ . Меняются футбольные поколения, но есть нечто стабильное в мире сборных: команда Англии умеет разочаровать.

Кейн и Мадуэке спасли Тухеля от цунами критики

Победителей часто судят, ведь не всегда победы заслужены. Победителей судят, ведь они могут быть плохими парнями в конкретной истории. Но Тухелю повезло, что у Англии есть один хороший парень. Харри Кейн вчера забил 450-й гол во взрослой карьере. Прекрасный показатель, через год с копейками форвард окажется в элитном клубе тех, кто забил более пяти сотен голов. Кейну будет сложно догнать Суареса и Левандовского, но Ибрагимовича в итоге может обойти, у Златана 561 гол за карьеру.

Кейн давно обогнал Руни по голам за сборную Англии, у него 72 мяча в 106 поединках. Вчера Харри пытался обмануть голкипера Андорры хитрым дальним ударом, но забил в пустой угол ворот после жестковатого прострела Мадуэке. Именно вингер «Челси» был лучшим на поле в составе Англии, хотя в целом экспериментальный состав Тухеля провалился, сыграв на 5 из 10 в лучшем случае. Джеймс бегал на непривычном левом фланге и не справился, а справа в обороне неудачно сыграл хавбек Джонс.

Стыдно футболистам «Челси», «Ливерпуля» и «Реала» так плохо играть против сборной Андорры. Постоянные атаки и удары выше ворот не оправдывают Палмера и Беллингема. Понятно, что Тухель переборщил, выпустив старину Хендерсона в основе. Но это вопрос состояния футболистов после изнурительного сезона. Оказалось, что ветеран из «Аякса» физически готов лучше молодежи. Сборная Англии снова напомнила, почему крутая по выбору игроков команда пока не выигрывала даже Лигу наций.

Испания и Португалия вечером разыграют трофей, а сборная Англии пока далеко до исторического достижения. Даже если выпустить на поле всех, кого Тухель считает лучшими, то не получается создать душевную команду. А в рациональный футбол англичане уже пытались сыграть с Саутгейтом, результат знают – нет трофеев. Проблема нового тренера в том, что ему мало повторить уловки предшественника и обыграть Андорру и Латвию. Тухель стартовал вяло, сборная Англии – бездушная команда.

Легкий отбор представляет опасность перед ЧМ -2026

У Тухеля слишком слабые соперники. Албания и Сербия, сыгравшие между собой вничью, не представляют опасности. Англия может завершить отбор серией побед, пропустив в итоге один или два гола. А потом на самом чемпионате мира, где придется много путешествовать и встречать нетипичных соперников, команда Тухеля рискует добавить в богатый послужной список очередную неудачу. «Три льва» выбрали тренера, который умеет добиваться результатов в плей-офф, как сделал с «Челси» в Лиге чемпионов.

Вот только у лондонского клуба были крутые легионеры, вроде чемпиона мира Канте, а у Англии слишком мало чемпионов по духу. Все запомнят детскую радость Кейна, когда он выиграл Бундеслигу – Харри не отпускал «салатницу» несколько дней, трофей был в руках англичанина на официальных мероприятиях. Прекрасно, что настолько крутой форвард победил в футболе после десятилетий неудач. Вот только его «Бавария» не выиграла Лигу чемпионов, как и разные по стилю богатые клубы из чемпионата Англии.

Всё чаще футболисты из АПЛ ищут варианты за рубежом. Александер-Арнольд присоединился к Беллингему и сыграет на Клубном ЧМ за «Реал». Вспомнили этот турнир, ведь снова будет разговор о нагрузках для ключевых футболистов команды Тухеля. Сложно подойти к ЧМ -2026 на пике физической формы, а эксперимент со вторым составом показал, что такая Англия не может разнести даже команду Андорры, 173-ю сборную в рейтинге ФИФА . Оставили тухлое впечатление и выгоднее было вчера сыграть вничью.

После ничьей с таким соперником Тухель и футболисты наверняка получили бы по заслугам, а сейчас они прикрываются результатом: «игра забудется, очки останутся». Но очки не нужны, чтобы заметить, насколько высокомерны многие футболисты сборной Англии. Немецкий тренер начинает понимать, куда попал. В сборной Англии есть нормальный дядька — Харри Кейн, и много проблемных «подростков». Не все — алкоголики и хулиганы, но Томас пока не доверяет своей новой команде, и это заметно на поле.