Французы – главные везунчики в Лиге наций. Команда с плохой игрой заняла третье место

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вчера, 18:21

Хозяева поля отдали матч.

Франции очень везло до перерыва

Пробегала подлая мыслишка, что немцы после такого первого тайма глупо пропустят от французов на домашней арене в Штутгарте. В матче за третье место в Лиге наций команда Дешама вчистую проиграла сопернику первый тайм. Нагельсманн грамотно перестроил команду после вылета от Испании в полуфинале. Хозяева поля постоянно выигрывали подборы и наносили удары в сторону ворот Меньяна. Будущий голкипер «Челси» отразил 4 попытки, но мог нарваться на пенальти.

Судейская бригада взяла длительную паузу после падения Адейеми в чужой штрафной площади. Хотя игрок сборной Франции толкнул немца в спину, арбитр показал нападающему команды Германии желтую карточку за симуляцию. Вряд ли стоило так поступать, ведь увидели классическое двоякое нарушение правил. Толчок в спину был, как и желание Адейеми красиво упасть рядом с голкипером Меньяном. Арбитры тогда выбрали сторону французов, а в конце тайма проснулся Мбаппе.

Капитан сборной Франции поначалу играл очень слабо, как и его напарники. Дешам использовал схему «4-2-3-1», но из Коло Муани и Тюрама слабые инсайды. Шерки, который роскошно вышел на замену против испанцев и создавал голы, потерялся в роли «десятки». Немцы намного лучше начали матч, но кульминация первого тайма показала ключевую кадровую разницу между командами. У Дешама есть крутой нападающий Мбаппе, который придумал первую голевую атаку в поединке.

А у Нагельсманна нет форвардов уровня Клозе. Тренер сборной Германии с радостью бы принял в дар молодого нападающего мирового уровня. Вместо этого ставит в основу старину Фюллькруга и немецкую подделку под Питера Крауча – нападающего «Штутгарта» Фольтемаде. Ник старался, правильно открывался, но ему постоянно не хватало стратегического мышления, чтобы довести качественный момент до логического завершения. Немцы подарили французам перевес 1:0.

Дешам снова лишь отбывал номер

Капитан Мбаппе принял мяч в штрафной площади сборной Германии, удачно качнул Киммиха и пробил в дальний угол. Тер Штеген сделал лишний шаг вправо, закрыл себе обзор, дотянулся до мяча, но не отразил его. Так буднично Мбаппе забил 50-й гол за сборную Франции. Больше только у Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (57 мячей), но Килиан быстро обойдет коллег, ведь форварду «Реала» всего 26 лет. Тренеру Дешаму лишь 56, что для его профессии немного, но наставник сдал.

Дидье снова плохо провел подготовку к сопернику, неудачно выбрал тактику и состав, и вяло реагировал на поточные перестановки Нагельсманна. На старте матча немцы нанесли серию ударов по воротам Меньяна. Били прямо в голкипера, но сами выстрелы подсказывали, что Франция снова играла без тренера. Опять ставка строго на исполнительское мастерство лидеров. Мбаппе обыграл Киммиха и пробил вратаря тер Штегена, но после этого ждали умных ходов от Германии.

Не дождались. Нагельсманн не простил Фольтемаде промахи, после перерыва появился на поле Ундав, одного человека из «Штутгарта» заменил другой. Немцы побежали отыгрываться, забили, но помощники арбитра снова отправили судью смотреть повторы. Рабьо плохо обработал мяч, а Фюллькруг навязал силовую борьбу. Нападающий сборной Германии подтолкнул хавбека сборной Франции, хотя это не отменяет очередную ошибку футболистов Дешама в простом эпизоде.

Немцы разозлились, ведь сегодня им катастрофически не везло. А поскольку футболисты быстро устали и скорости упали где-то на 50-й минуте игры, то французам стало намного проще отбиваться и защищать перевес в один гол. Хотя Дешам в очередной раз заслужил поражение, его команда опять упрямо пыталась не проиграть и занять хотя бы третье место в Лиге наций. Вот только «бронза» турнира ничего не меняет. Французы снова не победили на крупном турнире для сборных.

Немцам не хватает Крооса и форварда

Отсутствие «девятки» – давняя беда сборной Германии. У них неожиданный дефицит на позиции, как у бразильцев. Но ещё одной проблемой является отсутствие сильного мастера передач в центре поля. Помним о статистике Паскаля Гросса, но это 33-летний хавбек «Боруссии» из Дортмунда, а не молодой Тони Кроос. Киммих играл на правом фланге обороны, редко помогал Гроссу и Горецке, а французам как раз были нужны паузы в центре поля. Тчуамени перестроился и начал отбирать мяч.

Немцы в очередной раз – похожее было в разных по характеру матчах против Италии и Португалии — теряют преимущество. Проиграли Консейсау и Роналду, хотя это удобный для сборной Германии соперник. А после первого поражения от Криштиану немцы устроили французам день открытых дверей под контратаки. Нагельсманну повезло, что у Шерки не получился удар после перспективного выпада будущего футболиста «Манчестер Сити». Немцы второй тайм проводили хуже, чем первый.

У Франции ведь проблемы с главным тренером, а не с футболистами. Французы подстроились под соперника, игроки проанализировали свои ошибки. Медленный футбол подходил разделенной на маленькие группки команде Дешама. Хотя ни одна линия не работала синхронно, гол Мбаппе подарил невероятный шанс огорчить немцев. Соперник разуверился в себе и перестал создавать явные моменты у ворот Меньяна. Игра окончательно испортилась на радость подопечных Дешама.

Французы отдали много эмоций в диком полуфинале против Испании. Но ни тогда, ни сегодня команда Дешама не играла лучше, чем соперник. Просто Мбаппе забил и не пожадничал пас при контратаке. Французы постоянно ждут ошибок оппонента, играют вторым номером. Важно учесть отсутствие Кунде, Упамекано и Салиба в обороне, но в оптимальном составе сборная Франции тоже часто играла вот так уныло. Отношения Дешама и футболистов давно сломались, а развод не оформили.