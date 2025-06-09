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Роналду высказал своё мнение о Ямале

вчера, 09:36

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду комплементарно высказался о форварде «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале.

Он выиграет много титулов, как коллективных, так и индивидуальных. Ему всего 17 лет... Повторяю: это парень с большим потенциалом для роста. Он феноменален, но нужно дать ему покой, об этом я и прошу. У него впереди долгая карьера, и он наверняка много раз выиграет Лигу наций.

Напомним, вчера Роналду в составе сборной Португалии стал двукратным победителем Лиги наций. В финале португальцы обыграли сборную Испании (2:2, в серии послематчевых пенальти 5:3).

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Все комментарии
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:35
Правильно. Малого к 17 годам только ленивый не переоценил. Он явно феноменален, но не стоит его закидывать "дажу Роналду и Месси в 17 такого не делали" и прочего. Один провальный (уже по завышенным для него стандартам) может надломить паренька. А молодая звезда в футьоле нужна. Ему нужно просто развиваться и даже беречь его от перегрузок.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:27
Он хороший игрок в его годы Месси мячи подавал для Роналдиньо и Это О.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:01
Талант Ямаля признают многие, почти все.
Но вчера Криш показал кто в доме хозяин.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:52
В словах Рона много правильного
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