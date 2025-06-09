Роналду высказал своё мнение о Ямале

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду комплементарно высказался о форварде «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале.
Он выиграет много титулов, как коллективных, так и индивидуальных. Ему всего 17 лет... Повторяю: это парень с большим потенциалом для роста. Он феноменален, но нужно дать ему покой, об этом я и прошу. У него впереди долгая карьера, и он наверняка много раз выиграет Лигу наций.
Напомним, вчера Роналду в составе сборной Португалии стал двукратным победителем Лиги наций. В финале португальцы обыграли сборную Испании (2:2, в серии послематчевых пенальти 5:3).
Но вчера Криш показал кто в доме хозяин.
Но вчера Криш показал кто в доме хозяин.