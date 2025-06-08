Аль-Хелаифи высмеял Ла Лигу и АПЛ после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выступил в защиту Лиги 1, упомянув победу своей команды в Лиге чемпионов.
В Ла Лиге забивать голы легче, чем в Лиге 1 (намёк на нападающего «Реала» Килиана Мбаппе — прим.). Луис Энрике с гордостью представлял Лигу 1 и защищал её от болельщиков АПЛ, которые называли её «Фермерской лигой». В итоге мы обыграли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал» в Лиге чемпионов в этом сезоне. Никто не думал, что мы выиграем Лигу чемпионов.
Луис Энрике сказал мне перед матчем с «Арсеналом», что мы выиграем Лигу чемпионов. Я был в восторге от каждого гола в финале, мне было трудно поверить в победу со счётом 5:0 над «Интером». Наш клуб стал предметом гордости для Катара и Франции во всём мире. После этого невероятного достижения клуб теперь приносит прибыль.
Ранее Мбаппе высказался о победе ПСЖ в ЛЧ.
Когда-то и Марсель выигрывал ЛЧ?
Во всей этой истории только Мбаппе чувствует себя неловко. Ушёл в Реал за ЛЧ и золотым мячом, а выиграл ПСЖ, а ЗМ может выиграть Дембеле.
Когда-то и Марсель выигрывал ЛЧ?
Во всей этой истории только Мбаппе чувствует себя неловко. Ушёл в Реал за ЛЧ и золотым мячом, а выиграл ПСЖ, а ЗМ может выиграть Дембеле.
Ещё не насмотрелся ? ))
Ещё не насмотрелся ? ))
Имея дорогой состав, играя без напряга в «лиге фермеров», где еще до старта сезона на 99.9% известен чемпион, сохраняя силу, почему бы и не выиграть раз в столетие ЛЧ
Имея дорогой состав, играя без напряга в «лиге фермеров», где еще до старта сезона на 99.9% известен чемпион, сохраняя силу, почему бы и не выиграть раз в столетие ЛЧ
принес ЧМ в Катар
принес ЧМ в Катар
По Ла Лиге он канеш. загнул, но по АПЛ все верно: английский чемпионат очень сдал в качестве.
По Ла Лиге он канеш. загнул, но по АПЛ все верно: английский чемпионат очень сдал в качестве.