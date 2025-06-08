Аль-Хелаифи высмеял Ла Лигу и АПЛ после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Президент ПСЖ выступил в защиту Лиги 1, упомянув победу своей команды в Лиге чемпионов.

В Ла Лиге забивать голы легче, чем в Лиге 1 (намёк на нападающего «Реала» Килиана Мбаппе — прим.). Луис Энрике с гордостью представлял Лигу 1 и защищал её от болельщиков АПЛ , которые называли её «Фермерской лигой». В итоге мы обыграли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал» в Лиге чемпионов в этом сезоне. Никто не думал, что мы выиграем Лигу чемпионов.

Луис Энрике сказал мне перед матчем с «Арсеналом», что мы выиграем Лигу чемпионов. Я был в восторге от каждого гола в финале, мне было трудно поверить в победу со счётом 5:0 над «Интером». Наш клуб стал предметом гордости для Катара и Франции во всём мире. После этого невероятного достижения клуб теперь приносит прибыль.