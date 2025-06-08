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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2024/2025

Аль-Хелаифи высмеял Ла Лигу и АПЛ после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

вчера, 13:33

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи выступил в защиту Лиги 1, упомянув победу своей команды в Лиге чемпионов.

В Ла Лиге забивать голы легче, чем в Лиге 1 (намёк на нападающего «Реала» Килиана Мбаппе — прим.). Луис Энрике с гордостью представлял Лигу 1 и защищал её от болельщиков АПЛ, которые называли её «Фермерской лигой». В итоге мы обыграли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал» в Лиге чемпионов в этом сезоне. Никто не думал, что мы выиграем Лигу чемпионов.

Луис Энрике сказал мне перед матчем с «Арсеналом», что мы выиграем Лигу чемпионов. Я был в восторге от каждого гола в финале, мне было трудно поверить в победу со счётом 5:0 над «Интером». Наш клуб стал предметом гордости для Катара и Франции во всём мире. После этого невероятного достижения клуб теперь приносит прибыль.

Ранее Мбаппе высказался о победе ПСЖ в ЛЧ.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 16:43
Ближайшие пару лет покажет истинную силу ПСЖ.
Когда-то и Марсель выигрывал ЛЧ?
Во всей этой истории только Мбаппе чувствует себя неловко. Ушёл в Реал за ЛЧ и золотым мячом, а выиграл ПСЖ, а ЗМ может выиграть Дембеле.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Уверенно (раскрыть)
вчера в 16:05, ред.
А чё на них смотреть ? МС, Ливер, АВ и Арсенал отлетели от ПСЖ в ЛЧ.
Ещё не насмотрелся ? ))
Уверенно
Уверенно ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:01
по апл он конечно загнул. арсенал с травмами легко выкинул реал, а нулевой интер выкинул барселону
Уверенно
Уверенно
вчера в 15:58
посмотрел бы я на псж в апл.
Имея дорогой состав, играя без напряга в «лиге фермеров», где еще до старта сезона на 99.9% известен чемпион, сохраняя силу, почему бы и не выиграть раз в столетие ЛЧ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:11
ПСЖ выполнил главную миссию.
принес ЧМ в Катар
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:55, ред.
Победителей не судят. Сегодня Хелаифи вправе говорить то, что говорит.
По Ла Лиге он канеш. загнул, но по АПЛ все верно: английский чемпионат очень сдал в качестве.
протон
протон
вчера в 13:52
Пусть поделится финансированием с Марселем и Лионом, может тогда лига повеселее станет. А сейчас чемпионат Франции это полигон для Парижа, чтобы обкатывать стратегии и подходить к плей-офф ЛЧ в пиковой форме. Идеальная среда, точно не АПЛ, где из грандов могут последние соки выжать в борьбе за 1 очко. И даже не Ла Лига, там Барса и Реал такой темп по очкам задают, что терять их вообще не рекомендуется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:39
Хотя он и разогнал много англичан в этой Лиге Чемпионов, но высмеивать-так себе решение...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:37
От того что ПСЖ победил в Лиге Чемпионов Лига один не перестала быть фермерской
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