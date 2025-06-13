«Динамо» намерено продлить контракт с Гладышевым

«Динамо» проводит переговоры о продлении контракта с нападающим Ярославом Гладышевым.
Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.
В 28 матчах за «Динамо» в РПЛ Гладышев забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.
«Динамо» проводит переговоры о продлении контракта с нападающим Ярославом Гладышевым.
Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.
В 28 матчах за «Динамо» в РПЛ Гладышев забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!