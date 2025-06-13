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«Динамо» намерено продлить контракт с Гладышевым

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Lobo77
Lobo77
вчера в 19:54
Главный вопрос - качественный ли применили код к Ярику. Надо чтоб сработал минимум до конца контракта.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:41
Новая звездочка российского футбола...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:07, ред.
Игра и главное результаты этой игры весной этого сезона в РПЛ и дебют в Сборной дали повод руководству Динамо продлить с ним контракт на новый срок и наверняка на боле привлекательных для футболиста финансовых условиях. Надеюсь, что и в новом сезоне Ярослав продолжит радовать динамовских болельщиков и составит достойную конкуренцию в гонке бомбардиров заморским форвардам из Питера, Краснодара и Спартака.
Болейте за своих, а не против чужих!
vncrwesn29yd
vncrwesn29yd
вчера в 18:04
А разве есть иное решение?
Ев17
Ев17
вчера в 17:56
Было бы странно, если наоборот, не намерено
Capral
Capral
вчера в 17:24
Всегда нравился мне Ярослав. Если продлят будет правильным решением. Удачи ему, Достойный игрок и Человек!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:26
Надо продлевать, он вообще превращается в монстра...
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