«Борнмут» объявил о переходе капитана «Ренна»

«Борнмут» подписал защитника Адриэна Трюффе из «Ренна». Французский футболист бельгийского происхождения заключил с клубом Английской Премьер-Лиги пятилетний контракт.
23-летний игрок в прошлом сезоне стал капитаном команды Лиги 1, в общей сложности он провёл за неё чуть менее 200 матчей.
Схожий по типажу, но менее результативен чем венгр.
Вообще чисто по футбольному жалко Борнмут, разкупают костяк команды, который давал результат, так глядишь будут за выживание бороться....
Схожий по типажу, но менее результативен чем венгр.
Вообще чисто по футбольному жалко Борнмут, разкупают костяк команды, который давал результат, так глядишь будут за выживание бороться....