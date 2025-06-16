«Борнмут» объявил о переходе капитана «Ренна»

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вчера, 14:26

«Борнмут» подписал защитника из «Ренна». Французский футболист бельгийского происхождения заключил с клубом Английской Премьер-Лиги пятилетний контракт.

23-летний игрок в прошлом сезоне стал капитаном команды Лиги 1, в общей сложности он провёл за неё чуть менее 200 матчей.