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«Борнмут» объявил о переходе капитана «Ренна»

вчера, 14:26

«Борнмут» подписал защитника Адриэна Трюффе из «Ренна». Французский футболист бельгийского происхождения заключил с клубом Английской Премьер-Лиги пятилетний контракт.

23-летний игрок в прошлом сезоне стал капитаном команды Лиги 1, в общей сложности он провёл за неё чуть менее 200 матчей.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:55
Трюффе - это прямая замена Керкежу, который в скором времени должен перейти в Ливерпуль!
Схожий по типажу, но менее результативен чем венгр.
Вообще чисто по футбольному жалко Борнмут, разкупают костяк команды, который давал результат, так глядишь будут за выживание бороться....
протон
протон
вчера в 14:53
Через год продадут МЮ или Челси за 50 фунтами..
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Игорь 578 (раскрыть)
вчера в 14:30
Добавили команде Арсенал 6 очки за тех игроков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:28
Хороший игрок, если доверили стать капитаном...
Гость
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