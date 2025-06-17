Аллегри хочет видеть Моизе Кина в «Милане»

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вчера, 23:14

Главный тренер «Милана» выразил желание приобрести нападающего «Фиорентины» , с которым ранее работал в «Ювентусе».

В контракте второго бомбардира Серии А указаны отступные в размере 52 млн евро, но «россонери» планируют попытаться снизить эту сумму.

Возможно, в сделку будут включены игроки «Милана», среди которых защитник . Кроме того, миланцы уже запросили предварительную информацию о трансфере Кина.