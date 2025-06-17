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Аллегри хочет видеть Моизе Кина в «Милане»

вчера, 23:14

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри выразил желание приобрести нападающего «Фиорентины» Моизе Кина, с которым ранее работал в «Ювентусе».

В контракте второго бомбардира Серии А указаны отступные в размере 52 млн евро, но «россонери» планируют попытаться снизить эту сумму.

Возможно, в сделку будут включены игроки «Милана», среди которых защитник Филиппо Террачиано. Кроме того, миланцы уже запросили предварительную информацию о трансфере Кина.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 09:16, ред.
Бесполезный трансфер, в Ювентусе Кин уже доказал что не сильно хочет играть.
Его сравнивают с Балотелли по отсутствию мозгов и дурости. При намного меньшем таланте. В Милан? Тогда на Милане вообще можно ставить крест, его функционеры просто клоуны.
n9twte7mu87x
n9twte7mu87x
сегодня в 05:00
Больше четвертака Милан не даст.
Гость
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