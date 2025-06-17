Аллегри хочет видеть Моизе Кина в «Милане»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри выразил желание приобрести нападающего «Фиорентины» Моизе Кина, с которым ранее работал в «Ювентусе».
В контракте второго бомбардира Серии А указаны отступные в размере 52 млн евро, но «россонери» планируют попытаться снизить эту сумму.
Возможно, в сделку будут включены игроки «Милана», среди которых защитник Филиппо Террачиано. Кроме того, миланцы уже запросили предварительную информацию о трансфере Кина.
Его сравнивают с Балотелли по отсутствию мозгов и дурости. При намного меньшем таланте. В Милан? Тогда на Милане вообще можно ставить крест, его функционеры просто клоуны.
Его сравнивают с Балотелли по отсутствию мозгов и дурости. При намного меньшем таланте. В Милан? Тогда на Милане вообще можно ставить крест, его функционеры просто клоуны.