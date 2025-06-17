Лето «Манчестер Юнайтед» идёт не по плану. От Аморима ждут перестройки, но у клуба слишком много сложностей

Сделки на выход не даются, форварда так и не нашли.
Порочный круг затягивает
Каждое лето новости МЮ ничем не отличаются от того, что происходило в прошлое межсезонье – только фамилии другие. «Красные дьяволы» давно застряли в этом болоте, пытаясь построить команду-династию. Наследие Фергюсона давно испарилось, даже от грозного имени остались одни намёки да воспоминания. А то, что происходило с клубом в последние месяцы под руководством тен Хага – откровенная ирония. Когда голландец пришёл в клуб, ради него за 100 млн евро из «Аякса» привезли Антони, плюс забрали Онану у «Интера», Каземиро у «Реала», позднее состав манкунианцев пополнили Мэйсон Маунт, Зиркзее, Хёйлунд. Новички приходили, чтобы качественно заменить балласт – но быстро большинство из них само оказалось во второй категории.
Сейчас те же Маунт, Зиркзее, Хёйлунд – те, кому экстренно ищут новую команду. Также к ним добавляется, например, Гарначо – футболист полезный, но недостаточно дисциплинированный, чтобы быть лидером в парадигме Аморима. Текущим летом «красным дьяволам» требуются перемены ещё большего масштаба, чем в прошлом году.
Продавать надо ещё больше – с этим большие проблемы
«Красным дьяволам» позарез нужна чистка состава. И для соблюдения правил ФФП, и по чисто спортивным причинам. Текущий состав манкунианцев просто не отвечает требованиям Рубена Аморима. Но как раз с трансферами на выход у «Юнайтед» возникают огромные проблемы – тратить клуб умеет куда лучше, чем зарабатывать. О продаже Антони и Расмуса Хёйлунда разговор ходит давно – в минувшем сезоне к этому списку добавились Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд.
С двумя последними ситуация практически идентична. Футболисты после импульса в карьере сбавили к себе требования и теперь не могут вернуться в прежний режим. С англичанином Аморим обошёлся жёстче – в аренду отправили уже зимой. Алехандро, как казалось на первых порах, посыл португальца понял, начал работать лучше. Но до сих пор поговаривают, что аргентинец считает себя вторым Роналду, в то же время, не прикладывая соответствующих усилий. Проще говоря, поймал звезду.
Что касается Хёйлунда, он не встроился в систему МЮ, поскольку привык играть на контратаках, когда есть свободное пространство – у «Юнайтед» такой роскоши нет. На второй сезон в АПЛ – провальные четыре мяча за 32 матча.
Антони подаёт признаки жизни в «Бетисе» – при этом говорит, что в МЮ был несчастлив, а в Испании попал в привычную культурную среду. Футболист и клуб просто не подходят друг другу – давать второй шанс бессмысленно.
По уму расставаться надо со всеми – в случае с Антони этому мешают надежды руководства отбить хотя бы часть огромных затрат. На Расмуса, по слухам претендует «Интер» – при этом МЮ просит 45 млн евро (при том, что у форварда четыре мяча в минувшем чемпионате). От Гарначо отказывается «Байер» – за вингера с сомнительной репутацией хотят 70 млн фунтов, да и требования игрока по зарплате запредельные. Рэшфорд же питает надежды оказаться в «Барсе» – при этом каталонцы не готовы тратиться на сомнительный актив, а за минувшие пару недель не появилось никакой конкретики.
Кунья не решает проблем команды
В поиске усиления манкунианцы решили пройтись по внутреннему рынку – уже забрали Матеуса Кунью у «Вулвс», также претендуют на вингера «Брентфорда» Бриана Мбемо. Проблема в том, что на такие сделки по умолчанию действует наценка – тем более, когда дело касается «Юнайтед». Кроме того, манкунианцы в очередной раз берут футболиста, который не даст качества на дефицитной для команды позиции. Бразилец – оттянутый нападающий. «Вулверхэмптон» тоже играет по схеме «3-4-2-1», но Кунья тут располагается под нападающим. У МЮ на этой позиции раскрылся Диалло, плюс делает разницу Бруну, куда острее проблемы с центрфорвардом – но клуб берёт инсайда.
По Мбемо ситуация ещё интереснее. Футболист хотел в «Ман Юнайтед», клуб договаривался с «Брентфордом» – карты смешались, когда «Тоттенхэм» решил вопрос с новым главным тренером. «Шпоры» назначили Томаса Франка, лондонцы решили ломать шаблоны – и включились в торги. По последним данным, клуб готов выложить 65+5 миллионов фунтов отступных – «красные дьяволы» переплачивать не планируют. И если изначально вингер склонялся к МЮ, то теперь для него предпочтительнее «Тоттенхэм».
Игрок, который бы действительно помог, хочет в Лондон
Среди кандидатов на усиление в группу атаки с декабря 2024-го числился Виктор Дьёкереш – пожалуй это идеальный вариант для Аморима. Менеджер уже работал со шведом в чемпионате Португалии – страйкер был главным бомбардиром «Спортинга». Как раз под руководством Аморима Виктор сходу стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 29 голов. А в минувшем сезоне едва не пробил отметку в 40 мячей.
Футболист понимает требования Рубена – это мощнейший толчок, учитывая, что в команде уже есть подходящие под его требования центрхавы. Так МЮ сразу бы и решил вопрос с основным форвардом, и сформировал необходимый костяк. При этом ближе к лету активизировался другой клуб, которому не хватает форварда, – «Арсенал». И шведу – что не удивительно – гораздо интереснее вариант с лондонцами. МЮ остаётся искать менее качественную альтернативу (если только «канониры» в итоге не выберут Шешко).
И почему идут выводы, что лето идет не по плану уже в первые дни трансферного окна?
И я не согласен по поводу Дьюкереша: вариант очень спорный. За него хотят большие деньги, плюс уже был неудачный опыт в Англии. Да и если купят Мбемо и Дьюкереша - это нужно искать опорника, который пасует как Фернандеш, иначе кто сможет создать моменты на эту тройку?
Как мне кажется (но это мое мнение, не настаиваю), куда интереснее было бы подписать Мбемо и в нападение Экитике. Тогда нападающий сможет создавать пространство для забивных фланговых Куньи и Мбемо, оттягивая на себя игроков в центр. Конечно, можно так использовать и Дьокереша, но рационально ли?
Еще лучше, на первый взгляд, кажется подписание свободным агентом Джонатана Дэвида... но мне одному кажется подозрительным, что игрока с такой статистикой до сих пор никто не подписал? Как будто скауты клубов знают что-то, чего не знаем мы...
И почему идут выводы, что лето идет не по плану уже в первые дни трансферного окна?
И я не согласен по поводу Дьюкереша: вариант очень спорный. За него хотят большие деньги, плюс уже был неудачный опыт в Англии. Да и если купят Мбемо и Дьюкереша - это нужно искать опорника, который пасует как Фернандеш, иначе кто сможет создать моменты на эту тройку?
Как мне кажется (но это мое мнение, не настаиваю), куда интереснее было бы подписать Мбемо и в нападение Экитике. Тогда нападающий сможет создавать пространство для забивных фланговых Куньи и Мбемо, оттягивая на себя игроков в центр. Конечно, можно так использовать и Дьокереша, но рационально ли?
Еще лучше, на первый взгляд, кажется подписание свободным агентом Джонатана Дэвида... но мне одному кажется подозрительным, что игрока с такой статистикой до сих пор никто не подписал? Как будто скауты клубов знают что-то, чего не знаем мы...