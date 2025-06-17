Лето «Манчестер Юнайтед» идёт не по плану. От Аморима ждут перестройки, но у клуба слишком много сложностей

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вчера, 18:52

Сделки на выход не даются, форварда так и не нашли.

Порочный круг затягивает

Каждое лето новости МЮ ничем не отличаются от того, что происходило в прошлое межсезонье – только фамилии другие. «Красные дьяволы» давно застряли в этом болоте, пытаясь построить команду-династию. Наследие Фергюсона давно испарилось, даже от грозного имени остались одни намёки да воспоминания. А то, что происходило с клубом в последние месяцы под руководством тен Хага – откровенная ирония. Когда голландец пришёл в клуб, ради него за 100 млн евро из «Аякса» привезли Антони, плюс забрали Онану у «Интера», Каземиро у «Реала», позднее состав манкунианцев пополнили Мэйсон Маунт, Зиркзее, Хёйлунд. Новички приходили, чтобы качественно заменить балласт – но быстро большинство из них само оказалось во второй категории.

Сейчас те же Маунт, Зиркзее, Хёйлунд – те, кому экстренно ищут новую команду. Также к ним добавляется, например, Гарначо – футболист полезный, но недостаточно дисциплинированный, чтобы быть лидером в парадигме Аморима. Текущим летом «красным дьяволам» требуются перемены ещё большего масштаба, чем в прошлом году.

Продавать надо ещё больше – с этим большие проблемы

«Красным дьяволам» позарез нужна чистка состава. И для соблюдения правил ФФП , и по чисто спортивным причинам. Текущий состав манкунианцев просто не отвечает требованиям Рубена Аморима. Но как раз с трансферами на выход у «Юнайтед» возникают огромные проблемы – тратить клуб умеет куда лучше, чем зарабатывать. О продаже Антони и Расмуса Хёйлунда разговор ходит давно – в минувшем сезоне к этому списку добавились Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд.

С двумя последними ситуация практически идентична. Футболисты после импульса в карьере сбавили к себе требования и теперь не могут вернуться в прежний режим. С англичанином Аморим обошёлся жёстче – в аренду отправили уже зимой. Алехандро, как казалось на первых порах, посыл португальца понял, начал работать лучше. Но до сих пор поговаривают, что аргентинец считает себя вторым Роналду, в то же время, не прикладывая соответствующих усилий. Проще говоря, поймал звезду.

Что касается Хёйлунда, он не встроился в систему МЮ , поскольку привык играть на контратаках, когда есть свободное пространство – у «Юнайтед» такой роскоши нет. На второй сезон в АПЛ – провальные четыре мяча за 32 матча.

Антони подаёт признаки жизни в «Бетисе» – при этом говорит, что в МЮ был несчастлив, а в Испании попал в привычную культурную среду. Футболист и клуб просто не подходят друг другу – давать второй шанс бессмысленно.

По уму расставаться надо со всеми – в случае с Антони этому мешают надежды руководства отбить хотя бы часть огромных затрат. На Расмуса, по слухам претендует «Интер» – при этом МЮ просит 45 млн евро (при том, что у форварда четыре мяча в минувшем чемпионате). От Гарначо отказывается «Байер» – за вингера с сомнительной репутацией хотят 70 млн фунтов, да и требования игрока по зарплате запредельные. Рэшфорд же питает надежды оказаться в «Барсе» – при этом каталонцы не готовы тратиться на сомнительный актив, а за минувшие пару недель не появилось никакой конкретики.

Кунья не решает проблем команды

В поиске усиления манкунианцы решили пройтись по внутреннему рынку – уже забрали Матеуса Кунью у «Вулвс», также претендуют на вингера «Брентфорда» Бриана Мбемо. Проблема в том, что на такие сделки по умолчанию действует наценка – тем более, когда дело касается «Юнайтед». Кроме того, манкунианцы в очередной раз берут футболиста, который не даст качества на дефицитной для команды позиции. Бразилец – оттянутый нападающий. «Вулверхэмптон» тоже играет по схеме «3-4-2-1», но Кунья тут располагается под нападающим. У МЮ на этой позиции раскрылся Диалло, плюс делает разницу Бруну, куда острее проблемы с центрфорвардом – но клуб берёт инсайда.

По Мбемо ситуация ещё интереснее. Футболист хотел в «Ман Юнайтед», клуб договаривался с «Брентфордом» – карты смешались, когда «Тоттенхэм» решил вопрос с новым главным тренером. «Шпоры» назначили Томаса Франка, лондонцы решили ломать шаблоны – и включились в торги. По последним данным, клуб готов выложить 65+5 миллионов фунтов отступных – «красные дьяволы» переплачивать не планируют. И если изначально вингер склонялся к МЮ , то теперь для него предпочтительнее «Тоттенхэм».

Игрок, который бы действительно помог, хочет в Лондон

Среди кандидатов на усиление в группу атаки с декабря 2024-го числился Виктор Дьёкереш – пожалуй это идеальный вариант для Аморима. Менеджер уже работал со шведом в чемпионате Португалии – страйкер был главным бомбардиром «Спортинга». Как раз под руководством Аморима Виктор сходу стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 29 голов. А в минувшем сезоне едва не пробил отметку в 40 мячей.