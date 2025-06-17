В «Барселоне» недовольны действиями вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса

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вчера, 21:26

«Барселона» надеялась, что вингер вместе со своим агентом будут оказывать давление на руководство «Ливерпуля», чтобы создать благоприятные условия для начала переговоров с каталонцами.

Тем не менее представитель колумбийца занял выжидательную позицию, что разочаровало руководство испанской команды.

В «Барселоне» стремятся как можно скорее решить вопрос с трансфером Диаса. Сообщается, что терпение руководства начинает иссякать.