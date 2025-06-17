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В «Барселоне» недовольны действиями вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса

вчера, 21:26

«Барселона» надеялась, что вингер Луис Диас вместе со своим агентом будут оказывать давление на руководство «Ливерпуля», чтобы создать благоприятные условия для начала переговоров с каталонцами.

Тем не менее представитель колумбийца занял выжидательную позицию, что разочаровало руководство испанской команды.

В «Барселоне» стремятся как можно скорее решить вопрос с трансфером Диаса. Сообщается, что терпение руководства начинает иссякать.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 07:44
У него должна была спина заболеть
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:47
А что, Луис должен был выйти на стадион с плакатом, на котором написано "Я очень хочу играть за Барселону"? И, вообще, что такое благоприятные условия для начала переговоров с каталонским клубом? Я понимаю, что Сине-гранатовые пытаются на всем экономить, но, как мне кажется, покупка игрока это не его проблема. Странный случай.
Брулин
Брулин
вчера в 21:27
Берите Решфорда, век воли не видать!=)))
Там клуб и игрок быстро договорятся=)
Гость
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