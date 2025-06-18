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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Леви: «Мы хотим выиграть Премьер-Лигу и Лигу чемпионов»

сегодня, 00:50

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви поделился амбициями клуба по поводу будущих трофеев в Англии и Европе.

Мы уже добились победы в еврокубках, но этого недостаточно. Самое важное — те цели, которых мы пока не достигли. Нам необходимо выиграть АПЛ. Мы стремимся к победе в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Мы действительно жаждем больших успехов.

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14 июня
 
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 09:19
Цели высокие
catal
catal
сегодня в 09:12
Больной человек этот Леви.
DXTK
DXTK
сегодня в 08:50
Леви Клоун........ он хочет выиграть АПЛ и ЛЧ и ставит очередного ноунейма у руля клуба, при этом не желает тратить денег........

Почеттино выел Тоттенхэм в финал ЛЧ, вместо того чтобы дать ему денег на усиление его увольняют, дальше берет Конте и Моуриньо, тренеров которые умеют побеждать, но не выделяет им опять денег, снова убирает их, Постекоглу выиграл ЛЕ, вернул клуб в ЛЧ, и снова выгоняет тренера даже который берет трофей впервые за 17 лет, и ставит очередного физрука из середняка лиги чтобы опять с экономить и мечтать о трофеях......

PS Франк ничего не выиграет, Тоттенхэм превратиться в условный Брентфорд и будет находится в середине таблицы..........максимум 7-12 место.....
BENFICA
BENFICA
сегодня в 08:02, ред.
Хотелка ещё не выросла!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:51
Мечтать не вредно, вредно не мечтать...
dmwwb4ghhkg9
dmwwb4ghhkg9 ответ 8j9hkbr5ry76 (раскрыть)
сегодня в 07:49
    57x5v9jy74dz
    57x5v9jy74dz
    сегодня в 07:46
    Мойша, а шо только победа в ЛЧ вас таки не устроит?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 07:45
    Осталось дело за малым: притащить топ тренера, купить ему игроков незаурядных, дать время на раскачку и ... Вуаля - ушастый в кармане!
    8j9hkbr5ry76
    8j9hkbr5ry76 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 07:25
      9n45qtwy5mr9
      9n45qtwy5mr9
      сегодня в 07:15
        пират Елизаветы
        пират Елизаветы
        сегодня в 06:49
        Хотим выиграть АПЛ и ЛЧ )))поэтому уволили единственного тренера, который принес первый трофей)))
        112910415
        112910415
        сегодня в 06:27
        вот мы и узнали имя грядущего триумфатора ! )
        Alex_67
        Alex_67
        сегодня в 06:16
        Заберите у него микрофон
        Scorp689
        Scorp689
        сегодня в 03:51
        Хотеть и выиграть не одно и то же...
        протон
        протон ответ introvert pofigist (раскрыть)
        сегодня в 01:22
        Сегодня пролили свет, что на других площадках эти силы банят. Эту профилактику или процедуру можно привнести на этом поле. Я очень на это надеюсь. Ради добра и равенства. Ну хотя бы уровнять шансы. Загнать 300 клонов и свою стату перебивать а вот смотрите? Помню, как то наш друг из солнечной Армении негодовал, что кефы не высокие на ставках и нужно их увеличить)). В общем нужен сильный источник света большой прожектор для профилактики или хороший ультрофиалет.
        introvert pofigist
        introvert pofigist ответ протон (раскрыть)
        сегодня в 01:00
        Тёмные Властелины разрушают миры не ради денег и не ради славы.
        Они их разрушают просто потому что могут.
        А о других пусть думают те, кому по должности положено думать..
        Ironigor
        Ironigor
        сегодня в 00:54
        Юморист - оптимист ☝️😜🤣🤣
        Гость
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