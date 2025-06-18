Леви: «Мы хотим выиграть Премьер-Лигу и Лигу чемпионов»

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви поделился амбициями клуба по поводу будущих трофеев в Англии и Европе.
Мы уже добились победы в еврокубках, но этого недостаточно. Самое важное — те цели, которых мы пока не достигли. Нам необходимо выиграть АПЛ. Мы стремимся к победе в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Мы действительно жаждем больших успехов.
Почеттино выел Тоттенхэм в финал ЛЧ, вместо того чтобы дать ему денег на усиление его увольняют, дальше берет Конте и Моуриньо, тренеров которые умеют побеждать, но не выделяет им опять денег, снова убирает их, Постекоглу выиграл ЛЕ, вернул клуб в ЛЧ, и снова выгоняет тренера даже который берет трофей впервые за 17 лет, и ставит очередного физрука из середняка лиги чтобы опять с экономить и мечтать о трофеях......
PS Франк ничего не выиграет, Тоттенхэм превратиться в условный Брентфорд и будет находится в середине таблицы..........максимум 7-12 место.....
Почеттино выел Тоттенхэм в финал ЛЧ, вместо того чтобы дать ему денег на усиление его увольняют, дальше берет Конте и Моуриньо, тренеров которые умеют побеждать, но не выделяет им опять денег, снова убирает их, Постекоглу выиграл ЛЕ, вернул клуб в ЛЧ, и снова выгоняет тренера даже который берет трофей впервые за 17 лет, и ставит очередного физрука из середняка лиги чтобы опять с экономить и мечтать о трофеях......
PS Франк ничего не выиграет, Тоттенхэм превратиться в условный Брентфорд и будет находится в середине таблицы..........максимум 7-12 место.....
У меня есть более радикальное предложение - а давайте разделим конкурс. Пусть прогнозисты соревнуются в прогнозах (можно уменьшить стоимость комментария до 10 очков) и при этом можно будет бороться с клонами. А для профессионалов эпистолярного труда (не забываем, что люди трудятся) сделаем литературный конкурс. Победителям которого также будет вручаться ВИП-статус (для борьбы с инакомыслящими) и, совершенно ненужные им, призы. При этом, для писателей, можно увеличить число разрешённых комментариев до 72 в сутки (должны же люди спать).
Сейчас на сайте разыгрывается по 10 призов (и особо ценных ВИПов) в месяц. Можно 5 отдавать прогнозистам, а 5 писателям – и все будут счастливы!
Готов встретить волну негодования.
У меня есть более радикальное предложение - а давайте разделим конкурс. Пусть прогнозисты соревнуются в прогнозах (можно уменьшить стоимость комментария до 10 очков) и при этом можно будет бороться с клонами. А для профессионалов эпистолярного труда (не забываем, что люди трудятся) сделаем литературный конкурс. Победителям которого также будет вручаться ВИП-статус (для борьбы с инакомыслящими) и, совершенно ненужные им, призы. При этом, для писателей, можно увеличить число разрешённых комментариев до 72 в сутки (должны же люди спать).
Сейчас на сайте разыгрывается по 10 призов (и особо ценных ВИПов) в месяц. Можно 5 отдавать прогнозистам, а 5 писателям – и все будут счастливы!
Готов встретить волну негодования.
Они их разрушают просто потому что могут.
А о других пусть думают те, кому по должности положено думать..
Они их разрушают просто потому что могут.
А о других пусть думают те, кому по должности положено думать..