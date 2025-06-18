Леви: «Мы хотим выиграть Премьер-Лигу и Лигу чемпионов»

Президент «Тоттенхэма» поделился амбициями клуба по поводу будущих трофеев в Англии и Европе.

Мы уже добились победы в еврокубках, но этого недостаточно. Самое важное — те цели, которых мы пока не достигли. Нам необходимо выиграть АПЛ . Мы стремимся к победе в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Мы действительно жаждем больших успехов.