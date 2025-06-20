Юри Альберто может заменить Корреа в «Атлетико»

«Атлетико» ищет замену вингеру Анхелю Корреа, который хочет перейти в «Тигрес». Среди кандидатов на его место рассматривается нападающий Юри Альберто из «Коринтианса».
Первые переговоры с представителями бразильца прошли ещё в середине апреля, и ожидается, что они будут продолжены после Клубного чемпионата мира.
Юри Альберто соответствует требованиям руководства «Атлетико»: его считают качественным и относительно недорогим игроком. Сумма потенциального трансфера этим летом оценивается в 20 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сохраняет 50% экономических прав на форварда.