«Ливерпуль» предложит за Исака 100 млн фунтов

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вчера, 11:46

«Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Ньюкасла» у и готов предложить за него 100 млн фунтов плюс бонусы.

С учётом дополнительных выплат сумма потенциального трансфера может превысить стоимость из «Байера».

Немецкий хавбек станет самой дорогой покупкой в истории АПЛ , если «Ливерпуль» выплатит все бонусы (116 млн фунтов).

Планируется, что средства на сделку могут быть получены за счёт возможной продажи .

В «Ливерпуле» понимают, что трансфер Исака будет непростым — «Ньюкасл» может запросить за 25-летнего шведа более 150 млн фунтов.