«Ливерпуль» предложит за Исака 100 млн фунтов

«Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Ньюкасла» Александеру Исаку и готов предложить за него 100 млн фунтов плюс бонусы.
С учётом дополнительных выплат сумма потенциального трансфера может превысить стоимость Флориана Вирца из «Байера».
Немецкий хавбек станет самой дорогой покупкой в истории АПЛ, если «Ливерпуль» выплатит все бонусы (116 млн фунтов).
Планируется, что средства на сделку могут быть получены за счёт возможной продажи Дарвина Нуньеса.
В «Ливерпуле» понимают, что трансфер Исака будет непростым — «Ньюкасл» может запросить за 25-летнего шведа более 150 млн фунтов.