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«Ливерпуль» предложит за Исака 100 млн фунтов

вчера, 11:46

«Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Ньюкасла» Александеру Исаку и готов предложить за него 100 млн фунтов плюс бонусы.

С учётом дополнительных выплат сумма потенциального трансфера может превысить стоимость Флориана Вирца из «Байера».

Немецкий хавбек станет самой дорогой покупкой в истории АПЛ, если «Ливерпуль» выплатит все бонусы (116 млн фунтов).

Планируется, что средства на сделку могут быть получены за счёт возможной продажи Дарвина Нуньеса.

В «Ливерпуле» понимают, что трансфер Исака будет непростым — «Ньюкасл» может запросить за 25-летнего шведа более 150 млн фунтов.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 19:25
Будет второй Антони. Абсолютно не нужный трансфер. За эту сумму несколько перспективных молодых лучше найти.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:04
Исака заполучить сложнее, Ливерпулю надо переключить внимание на Осимхена или Альвареса
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:44
Может планируют Салаха продать?
протон
протон
вчера в 16:27
Ну, вообще - выглядит относительно адекватно.. Ценники на всех футболистов сильно завышены, это да. Но если абстрагироваться от этого - ему 25, еще 3 года контракта, в клуб из той же лиги. Уже адаптированного к АПЛ и последние 2 сезона забивающего 20+ мячей.. Очень даже здраво звучит 150, при ценнике трансфермаркета в 120 лямов..В другие лиги можно и дешевле, но для прямых конкурентов из АПЛ никаких скидок(учитывая возраст-результативность-длину контракта).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:51
нельзя платить 100, а тем более 150 млн за хрустального Исака.
да, он крутой игрок, возможно топ 2 ЦФ мира из молодых прямо сейчас.
но он может развалиться в любой момент.
большинство таких хрусталей чем дальше тем больше травмируются.
лучше купить Экитика или Шешко. или даже Осимхена.
после перехода в АПЛ Исак скоро получил травму, пропустил около 20 матчей.
возможно, причина в больших нагрузках Хау.
но кто сказал, что Арне Слот меньше нагрузок дает?
dеigandre
dеigandre ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:39
Учитывая, что все сейчас покупают игроков в рассрочку - вполне возможно, что Ливерпуль именно в это ТО даже с учетом трансфера Исака потратит около 100 млн
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:24
Думаю, вариант с Исаком лучший. Более бюджетный вариант Осимен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:12
Хороший нападающий,если Ливерпуль его купит !
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:50
Ливерпуль разошелся не на шутку! Подписали Фримпонга и Вирца это уже больше 150 млн£, скоро должны подписать Керкежа, он обойдется + - в 40 млн, теперь Исака хотят и думаю, Ньюкасл будет сопротивляться, т.к деньгами их не удивить, проблем с ФФП у них тоже нет, так зачем же отпускать своего лидера?! Тут только сам Исак может устроить истерику и попросить отпустить его в Ливер, но и этого скорее всего не случится.....сложный трансфер, сложный
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:48
Будет веселая команда : По краям Керкеж и Фримпонг на мотоциклах. В центре Вирц и в нападении Исак. Есть еще не стареющий Салах, а там и не медленные Диас и Гакпо.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:44
Ливеру нужны Такие напы как Исак или Осимхен. По типу "чертик из табакерки", напы которые могут выцарапать мяч, ударить из неудобной позиции, выскочить из по защитников соперника и т.п.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:16
На маркете 120.
Вирц 140...
В голове не помещается)))
zcmsm563732m
zcmsm563732m
вчера в 12:16
Не стоит Шурик таких денег
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