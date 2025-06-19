«Аль-Хиляль» нацелился на подписание Рафаэла Леау

«Аль-Хиляль» активно интересуется португальским вингером «Милана» Рафаэлом Леау, который также является одной из главных трансферных целей «Баварии» на это лето.
Саудовский клуб уже связался с «россонери» и осведомлён о требованиях итальянцев, которые оценивают игрока примерно в 130 миллионов евро.
Хотя «Милан» не планирует расставаться с Леау, клуб может рассмотреть выгодное предложение.
С учётом того, что никакой стабильности от Леау ждать не приходится, то за приличные деньги его не "можно", а "необходимо" продать.
С учётом того, что никакой стабильности от Леау ждать не приходится, то за приличные деньги его не "можно", а "необходимо" продать.