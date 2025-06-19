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«Аль-Хиляль» нацелился на подписание Рафаэла Леау

вчера, 10:12

«Аль-Хиляль» активно интересуется португальским вингером «Милана» Рафаэлом Леау, который также является одной из главных трансферных целей «Баварии» на это лето.

Саудовский клуб уже связался с «россонери» и осведомлён о требованиях итальянцев, которые оценивают игрока примерно в 130 миллионов евро.

Хотя «Милан» не планирует расставаться с Леау, клуб может рассмотреть выгодное предложение.

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Все комментарии
fifa77707
fifa77707
вчера в 16:17, ред.
эта будет самая лучшая новость для болельщиков Милана за последнее время , долой лентяя с поля !
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 10:28
Ну, это шикарно будет, если его за такие бабки туда впихнуть.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:23
Вот там ему самое место. Чтобы расти в Европе нужно профессиональное отношение к делу. А португалец гораздо ближе к бразильской философии, если можно так выразиться.

С учётом того, что никакой стабильности от Леау ждать не приходится, то за приличные деньги его не "можно", а "необходимо" продать.
Вещий
Вещий
вчера в 10:18
Еще бы... переплатить почти в два раза... кто же откажется.
Гость
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