«Аль-Хиляль» нацелился на подписание Рафаэла Леау

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вчера, 10:12

«Аль-Хиляль» активно интересуется португальским вингером «Милана» , который также является одной из главных трансферных целей «Баварии» на это лето.

Саудовский клуб уже связался с «россонери» и осведомлён о требованиях итальянцев, которые оценивают игрока примерно в 130 миллионов евро.

Хотя «Милан» не планирует расставаться с Леау, клуб может рассмотреть выгодное предложение.