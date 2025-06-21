Карпин считает, что «Динамо» нужно усилить некоторые позиции

Главный тренер московского «Динамо» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил источнику, что клубу необходимо усилить некоторые позиции.

Какие‑то позиции надо усилить, да. Я уже определил для себя, какие. Это секрет.