Карпин считает, что «Динамо» нужно усилить некоторые позиции

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил источнику, что клубу необходимо усилить некоторые позиции.
Какие‑то позиции надо усилить, да. Я уже определил для себя, какие. Это секрет.
Вот любопытно, что же именно забыл сейчас Валера "в кулуарах экономического форума"? Ему работать надо, а он Питере публику веселит.
И уже прям определился, проведя, образно говоря, полторы тренировки.
Думаю, он ещё пока и сам не знает, просто рисуется, потому и секретничает..
Для Динамо, преуспевшего в последние годы в медийном поле, Карпин, конечно, настоящая находка, но надо же и делом заниматься, а не околачиваться по разным там кулуарам..
Вот любопытно, что же именно забыл сейчас Валера "в кулуарах экономического форума"? Ему работать надо, а он Питере публику веселит.
И уже прям определился, проведя, образно говоря, полторы тренировки.
Думаю, он ещё пока и сам не знает, просто рисуется, потому и секретничает..
Для Динамо, преуспевшего в последние годы в медийном поле, Карпин, конечно, настоящая находка, но надо же и делом заниматься, а не околачиваться по разным там кулуарам..
А хоть кто-нибудь об этих "секретных позициях" узнает???
Ну, хотя бы руководство клуба.
А то так и будет "секретиться"... ))
А хоть кто-нибудь об этих "секретных позициях" узнает???
Ну, хотя бы руководство клуба.
А то так и будет "секретиться"... ))
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Очередные понты дяди Валеры.
Очередные понты дяди Валеры.
С обороной вроде утрясли, не знаю, кем еще можно усилить. Если полузащита останется без изменений, то и там, как будто всё в порядке. Не знаю, о чём Валера говорит и что держит в секрете, но на первый взгляд, все позиции укомплектованы. Но, как я говорил- в линии атаки есть вопросы. А возможно, всё и обойдется, поглядим.
С обороной вроде утрясли, не знаю, кем еще можно усилить. Если полузащита останется без изменений, то и там, как будто всё в порядке. Не знаю, о чём Валера говорит и что держит в секрете, но на первый взгляд, все позиции укомплектованы. Но, как я говорил- в линии атаки есть вопросы. А возможно, всё и обойдется, поглядим.