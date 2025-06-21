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Карпин считает, что «Динамо» нужно усилить некоторые позиции

вчера, 10:52

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил источнику, что клубу необходимо усилить некоторые позиции.

Какие‑то позиции надо усилить, да. Я уже определил для себя, какие. Это секрет.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 17:27
А мне сама новость нравится..

Вот любопытно, что же именно забыл сейчас Валера "в кулуарах экономического форума"? Ему работать надо, а он Питере публику веселит.
И уже прям определился, проведя, образно говоря, полторы тренировки.
Думаю, он ещё пока и сам не знает, просто рисуется, потому и секретничает..

Для Динамо, преуспевшего в последние годы в медийном поле, Карпин, конечно, настоящая находка, но надо же и делом заниматься, а не околачиваться по разным там кулуарам..
Gotlib
Gotlib ответ a-league (раскрыть)
вчера в 16:46
Ятим не помешал бы, а то Лунëв старенький уже, а замены нормальной нет. Лещ не тянет.
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:54
"Какие‑то позиции надо усилить, да. Я уже ОПРЕДЕЛИЛ ДЛЯ, какие. ЭТО СЕКРЕТ."

А хоть кто-нибудь об этих "секретных позициях" узнает???
Ну, хотя бы руководство клуба.
А то так и будет "секретиться"... ))
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:56
Усиляй, только 69 не за счет Ростова, а то получишь карму))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 13:27
"Укрепить". Такое впечатление, что ТАКИЕ игроки сидят на завалинке, ничего не делают и только ждут приглашения В.Г. Все "укрепляющие" давно разобраны по клубам. Это касается РПЛ. Хотите укрепить по - настоящему - ищите чернокожих ребят, которые наших заткнут за пояс по всем параметрам. Пример "Краснодара" о том свидетельствует.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:07
У Динамо есть все шансы бороться за самые высокие места.
Capral
Capral
вчера в 12:51, ред.
Всё, решение принято- надо срочно звать Сергеича, потому что ребёнок совсем от рук отбился...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:49
Секрет только один, какое место с 6го по 9тое займет Динамо и сколько Валера продержится месяцев
7u5ebr3pnnsc
7u5ebr3pnnsc
вчера в 12:44
Любой тренер хочет усилить некоторые позиции.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:14, ред.
Про возможные покупки игроков динамовцами в спортивных СМИ ходило много слухов, которые, как говорится не рождаются на ровном месте. Посему смею предположить, что Валерий Георгиевич непрочь усилить левый фланг обороны, центр нападения, если всё же уйдёт Караскаль, который до сих пор не в расположении команды то кого-то на его место, ну и возможно вратарскую позицию.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:07
Было бы удивительно если бы этого не надо было. ☝️😜
2947akud9gbm
2947akud9gbm
вчера в 12:05
Раз позвали нового тренера, значить должны прислушаться к его мнению, а дальше увидим на поле кто прав
lotsman
lotsman
вчера в 11:47
Каждый тренер старается подобрать состав под свою тактику, под своё видение игры.
Николай 1
Николай 1
вчера в 11:44, ред.
Усиливающие футболисты будут секретно играть в масках? да здравствует шоу "Угадай звезду" в футболе!
Очередные понты дяди Валеры.
drug01
drug01
вчера в 11:43
Конечно поставлены высокие цели... Нужны супер игроки???
a-league
a-league
вчера в 11:38, ред.
Как бы ещё Ятимова Валера не сманил в Динамо. В кои-то веки в Ростове сейчас вменяемый вратарь
Capral
Capral
вчера в 11:16, ред.
На мой взгляд, линия атаки у команда проблемная. Пока Тюкавин очухается, наберет форму и каким он вернется- пройдет много времени, тем более, лидером атаки, он никогда и не был. Гладышев- очень способный парень, но он может не потянуть весь сезон, может элементарно не хватить стабильности и опыта. Ну и конечно, возможный трансфер Сергеева меня в определенной степени смущает- он очень непростой игрок и не под каждую игровую схему подходит...

С обороной вроде утрясли, не знаю, кем еще можно усилить. Если полузащита останется без изменений, то и там, как будто всё в порядке. Не знаю, о чём Валера говорит и что держит в секрете, но на первый взгляд, все позиции укомплектованы. Но, как я говорил- в линии атаки есть вопросы. А возможно, всё и обойдется, поглядим.
Vilar
Vilar
вчера в 11:07
Секрет раскрыт: всех заменить, начиная с графина.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:04
Естественно, это любой , вновь прибывший, тренер заявляет.
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