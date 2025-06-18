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В «Зените» подтвердили, что интересовались Осипенко

вчера, 17:33

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев подтвердил источнику, что клуб из Санкт-Петербурга проявлял интерес к защитнику Максиму Осипенко.

17 июня было официально объявлено о переходе футболиста из «Ростова» в московское «Динамо».

О заявлении «Динамо» про то, что они просили «сине-бело-голубых» не вмешиваться в ситуацию с переходом игрока

Меня никто не просил. Осипенко вместе со своим агентом сделали выбор. У нас был интерес к Осипенко, не буду скрывать.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:45
Осипенко и Карпин неразлучны, уйди в Зенит со сборной тоже уйдешь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:41, ред.
У каждого есть выбор...и надо его уважать....
Кому то важны титулы...кому то жить и работать в Москве...
Кому то работать с определённым тренером...кому то исключительно быть игроком основы...
Плюс прикинуть конкуренцию и само собой зарплату....
Факторов много....выбор один...
Главное не промахнуться.....
Картерного времени у Осипенко не сказать что много....надеюсь правильный выбор....
Удачи ему и процветания....
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:54
Вспомнился знаменитый фильм и фраза из него- так не доставайся же ты никому!))
STVA 1
STVA 1 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:52
Ну Ваше мнение тоже ведь только Ваше и настоящего мы не узнаем!
ysdcukb468n9
ysdcukb468n9
вчера в 18:00
Очень хорошо, что Зенит только интересовался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:57
Вся история газпромовскогл Зенита за последние 6-8 лет свидетельствует о том, что практически все трансферы внутри РПЛ Зенит осуществил по принципу, чтобы другим не достался. Те на лавку. Я могу привести десяток фамилий в подтверждение своих слов. А Осипенко решил, что лучше в футбол играть чем сидеть на газпромовской лавке
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:50, ред.
Сомневаюсь, что интерес Зенита к Осипенко был предметным. Скорее всего агент предложил услуги своего клиента, а питерский клуб просто формально рассмотрел это предложение. Не понятно только зачем сочинили сказку о просьбе Динамо не вмешиваться в ситуацию с переходом игрока. Видимо Карпин выдаёт подобные истории для подтверждения собственного "авторитета". А ведь шито белыми нитками.
протон
протон
вчера в 17:34
Интерес Динамо вполне логичен,Осипенко-достойная замена для убывшего Бальбуэны,плюс Валера его хорошо знает...а Зениту,думаю,он и не сильно был нужен.
Гость
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