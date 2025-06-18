В «Зените» подтвердили, что интересовались Осипенко

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вчера, 17:33

Председатель совета директоров «Зенита» подтвердил источнику, что клуб из Санкт-Петербурга проявлял интерес к защитнику .

17 июня было официально объявлено о переходе футболиста из «Ростова» в московское «Динамо».