В «Зените» подтвердили, что интересовались Осипенко

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев подтвердил источнику, что клуб из Санкт-Петербурга проявлял интерес к защитнику Максиму Осипенко.
17 июня было официально объявлено о переходе футболиста из «Ростова» в московское «Динамо».
О заявлении «Динамо» про то, что они просили «сине-бело-голубых» не вмешиваться в ситуацию с переходом игрока
Меня никто не просил. Осипенко вместе со своим агентом сделали выбор. У нас был интерес к Осипенко, не буду скрывать.
Кому то важны титулы...кому то жить и работать в Москве...
Кому то работать с определённым тренером...кому то исключительно быть игроком основы...
Плюс прикинуть конкуренцию и само собой зарплату....
Факторов много....выбор один...
Главное не промахнуться.....
Картерного времени у Осипенко не сказать что много....надеюсь правильный выбор....
Удачи ему и процветания....
Кому то важны титулы...кому то жить и работать в Москве...
Кому то работать с определённым тренером...кому то исключительно быть игроком основы...
Плюс прикинуть конкуренцию и само собой зарплату....
Факторов много....выбор один...
Главное не промахнуться.....
Картерного времени у Осипенко не сказать что много....надеюсь правильный выбор....
Удачи ему и процветания....