Футболисты молодёжных сборных Испании и Англии устроили потасовку

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вчера, 14:39

После матча 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы Англия — Испания произошла потасовка между игроками.

Подопечные Ли Карсли одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал. В концовке эмоции вспыхнули, что привело к скоплению большого числа игроков двух команд, однако их товарищи и судьи старались снять напряжение.

При этом неясно, что стало причиной конфликта.