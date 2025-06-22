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Футболисты молодёжных сборных Испании и Англии устроили потасовку

вчера, 14:39

После матча 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы Англия — Испания произошла потасовка между игроками.

Подопечные Ли Карсли одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал. В концовке эмоции вспыхнули, что привело к скоплению большого числа игроков двух команд, однако их товарищи и судьи старались снять напряжение.

При этом неясно, что стало причиной конфликта.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:59, ред.
Вам как любителю Барсы)...каталанский - это язык...клуб - каталонский...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:40
Плохо, что не разобрались с виновником потасовки.. Я думаю, причиной стали эмоции проигравшей команды. В любом случае, есть видео и аудио материалы... Молодость молодостью, но виновных надо наказать. Если молодым людям хочется подраться, нужно выбрать бои без правил.
catal
catal
вчера в 15:04, ред.
Сразу скажу, что стало причиной. Испания считает последние 15 лет лучшей в мире футбольной страной, под которой Бразилия со своими чемпионствами мира находится где-то далеко внизу, как невзрачный футбольный карлик, по сравнению с величайшей испанской гениальностью.
Я жду такого в лиге чемпионов, после проигрыша Барселоны. Месси в свое время каждый раз после вылетов из ЛЧ давал интервью, в которых объяснял, что виноват Дембеле (не испанец), Видаль (чилиец), вся команда (после поражения 0-4 от Ливерпуля).
А статья о разгроме от Ливерпуля сохранилась в глубоких анналах интернета.
2019 год, Фанаты «Барселоны» повздорили с Месси в аэропорту, обвинив его в поражении команды. О как. Инопланетный золотомячист валял ваню уже в Барсе и добился плевков в свое лицо еще в каталонии. А винил в своей позорной и убогой игре бревна - весь свой клуб, потому что считал себя инопланетным.
В общем команды ставящие завышенные требования к победам - всегда будут конфликтными. Все это видят на примере Реала и Барсы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:56
отлично)))
еще разок непобедимой армаде набили морду.
вот так будет. когда в красной фурии-21 нет игроков каталанского суперклуба.
только один Пабло Торре, и то в запасе.
теперь англичане против голландцев в полуфинале.
тюльпаны в меньшинстве дожали португальцев))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:41
"При этом неясно, что стало причиной конфликта." - Кровушка молодецкая взыграла...)
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