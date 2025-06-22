Футболисты молодёжных сборных Испании и Англии устроили потасовку

После матча 1/4 финала молодёжного чемпионата Европы Англия — Испания произошла потасовка между игроками.
Подопечные Ли Карсли одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал. В концовке эмоции вспыхнули, что привело к скоплению большого числа игроков двух команд, однако их товарищи и судьи старались снять напряжение.
При этом неясно, что стало причиной конфликта.
Я жду такого в лиге чемпионов, после проигрыша Барселоны. Месси в свое время каждый раз после вылетов из ЛЧ давал интервью, в которых объяснял, что виноват Дембеле (не испанец), Видаль (чилиец), вся команда (после поражения 0-4 от Ливерпуля).
А статья о разгроме от Ливерпуля сохранилась в глубоких анналах интернета.
2019 год, Фанаты «Барселоны» повздорили с Месси в аэропорту, обвинив его в поражении команды. О как. Инопланетный золотомячист валял ваню уже в Барсе и добился плевков в свое лицо еще в каталонии. А винил в своей позорной и убогой игре бревна - весь свой клуб, потому что считал себя инопланетным.
В общем команды ставящие завышенные требования к победам - всегда будут конфликтными. Все это видят на примере Реала и Барсы.
Я жду такого в лиге чемпионов, после проигрыша Барселоны. Месси в свое время каждый раз после вылетов из ЛЧ давал интервью, в которых объяснял, что виноват Дембеле (не испанец), Видаль (чилиец), вся команда (после поражения 0-4 от Ливерпуля).
А статья о разгроме от Ливерпуля сохранилась в глубоких анналах интернета.
2019 год, Фанаты «Барселоны» повздорили с Месси в аэропорту, обвинив его в поражении команды. О как. Инопланетный золотомячист валял ваню уже в Барсе и добился плевков в свое лицо еще в каталонии. А винил в своей позорной и убогой игре бревна - весь свой клуб, потому что считал себя инопланетным.
В общем команды ставящие завышенные требования к победам - всегда будут конфликтными. Все это видят на примере Реала и Барсы.