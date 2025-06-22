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Экс-рулевой «Суонси» работает в аэропорту

вчера, 10:39

Бывший главный тренер «Суонси» Люк Уилльямс работает в аэропорту Бристоля.

Фотография специалиста в аэропорту, одетого в форму, была опубликована в социальных сетях 21 июня, вызвав недоверие у многих людей, в некоторых случаях задававшихся вопросом, не является ли это каким-то розыгрышем.

Источник, близкий к Уильямсу, подтвердил The Athletic, что 44-летний мужчина действительно работает в аэропорту Бристоля, который находится на юго-западе Англии, в течение последних двух недель.

Работа заключается в оказании помощи пассажирам с ограниченными возможностями и ограниченной подвижностью в терминале аэропорта.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 12:21
Такое нередко случается, ничего плохого в этом нет, а конкретно его работа очень важная и нужная.
Эскобар из группы Бредор
Эскобар из группы Бредор
вчера в 11:51
Сик транзит Глория мундум
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:42
Первым делом, первым делом самолёты, ну а всё, что касается футбола потом...)
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