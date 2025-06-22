Экс-рулевой «Суонси» работает в аэропорту

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вчера, 10:39

Бывший главный тренер «Суонси» работает в аэропорту Бристоля.

Фотография специалиста в аэропорту, одетого в форму, была опубликована в социальных сетях 21 июня, вызвав недоверие у многих людей, в некоторых случаях задававшихся вопросом, не является ли это каким-то розыгрышем.

Источник, близкий к Уильямсу, подтвердил The Athletic, что 44-летний мужчина действительно работает в аэропорту Бристоля, который находится на юго-западе Англии, в течение последних двух недель.

Работа заключается в оказании помощи пассажирам с ограниченными возможностями и ограниченной подвижностью в терминале аэропорта.