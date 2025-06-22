В день матча «Челси» на Клубном ЧМ температура может подняться до +39

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вчера, 12:59

Филадельфия объявила о четырёхдневном чрезвычайном положении в связи с жарой, которое вступает в силу 22 июня.

«Челси» использует тренировочную базу города во время Клубного чемпионата мира, 24 июня лондонской команде предстоит встретиться с тунисским «Эсперансом» в рамках 3-го тура группового этапа турнира. По прогнозам, температура в городе к этому моменту резко поднимется и может достичь +39 градусов.

Сегодня на том же стадионе «Ювентус» в полдень по местному времени сыграет с «Видадом» из Марокко.

Согласно инструкциям по безопасности, следует избегать, насколько это возможно, работы или игры под палящим солнцем или в других жарких местах.

Как сообщает Daily Mail, вчера ФИФА сообщила изданию, что их медицинские эксперты связываются со своими коллегами на Клубном ЧМ по поводу растущей жары и влажности, и что их главным приоритетом является безопасность всех участников.

Главному тренеру «синих» ранее пришлось адаптироваться к температуре, ограничив количество игрового времени футболистам, у которых были мышечные проблемы, таким как и . Вчера у команды был день отдыха.