 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаКлубный чемпионат мира 2025

В день матча «Челси» на Клубном ЧМ температура может подняться до +39

вчера, 12:59
ЭсперансЛоготип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси25.06.2025 в 04:00 Не начался

Филадельфия объявила о четырёхдневном чрезвычайном положении в связи с жарой, которое вступает в силу 22 июня.

«Челси» использует тренировочную базу города во время Клубного чемпионата мира, 24 июня лондонской команде предстоит встретиться с тунисским «Эсперансом» в рамках 3-го тура группового этапа турнира. По прогнозам, температура в городе к этому моменту резко поднимется и может достичь +39 градусов.

Сегодня на том же стадионе «Ювентус» в полдень по местному времени сыграет с «Видадом» из Марокко.

Согласно инструкциям по безопасности, следует избегать, насколько это возможно, работы или игры под палящим солнцем или в других жарких местах.

Как сообщает Daily Mail, вчера ФИФА сообщила изданию, что их медицинские эксперты связываются со своими коллегами на Клубном ЧМ по поводу растущей жары и влажности, и что их главным приоритетом является безопасность всех участников.

Главному тренеру «синих» Энцо Мареске ранее пришлось адаптироваться к температуре, ограничив количество игрового времени футболистам, у которых были мышечные проблемы, таким как Рис Джеймс и Ромео Лавия. Вчера у команды был день отдыха.

Подписывайся в ВК
Все новости
Экс-рулевой «Суонси» работает в аэропорту
Вчера, 10:39
Сафонов и Кварацхелия получили именные майки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Вчера, 09:31 Видео
Тимо Вернер женился, Неймар удивил нарядом. Как футболисты провели эту неделю
21 июняЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Фримпонг помог Вирцу выучить английский язык
21 июня
Тимоти Веа назвал приём «Ювентуса» у Трампа странным
19 июня
«Динамо» планирует выпустить футболки с известными фразами Карпина
18 июня
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 18:14
Всецело согласен, что в ФИФА работают умные люди, - подлый человек априори умён.
nwpgr68zsucy
nwpgr68zsucy
вчера в 16:10
Ничего страшного, зарплата у игроков тоже запредельная.
catal
catal
вчера в 15:14
Перенести матч на другой стадион или другой день - запрещено небом? А зрителям интересно будет в 39-градусную жару задыхаясь от духоты смотреть футбол?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:10
Интересно, что в этой ситуации победит - разум или жадность...
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 14:46
Думаю, что футболистам будет непросто играть в такую жару и перенести матчи на более позднее время не получится из-за телевещателей. Возможно стоит добавить перерывы в игре на водопой. Полагаю, ФИФА примет необходимые меры для защиты игроков. В этой организации работают умные люди и они найдут оптимальное для всех решение.
a3fm9h76fvg7
a3fm9h76fvg7
вчера в 14:08
Это опасно для здоровья... Но разве Инфантино это остановит. На концертах большие деньги.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:07
Играть в такую жару перебор...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:59
Я вот подумал, игроки клубов могут играть спустя рукава, всё-таки их не осудят за ранний вылет с этого турнира, но в следующем году здесь будет ЧМ...

Там не получится не выкладываться. И игр больше. И всё это после такого же энергозатратного сезона. В Катаре что-то не помню особо жалоб на жару - вероятно, сухой климат не так испытывал на прочность организмы игроков. А в США полно жалоб на жару. Как же они будут играть через год? 🤔
Capral
Capral
вчера в 13:20
И кому нужен такой футбол?!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 