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Гайич продлит контракт с ЦСКА

вчера, 17:34

Защитник Милан Гайич остаётся в ЦСКА.

По информации источника, московский клуб договорился с 29-летним игроком о продлении соглашения ещё на 2 года. Сам футболист в своём недавнем интервью отмечал, что хочет остаться в команде, несмотря на устойчивые слухи об уходе.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Гайич сыграл 21 матч и не отметился голевыми действиями.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:10
И это нормально
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:54
Вот это правильно....качественный защитник.
Датак
Датак
вчера в 18:01
ужасная новость
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:41
Можно считать, что правый край обороны ЦСКА надёжен. Удачных ига Милану при новом тренере.
протон
протон
вчера в 17:36
Отличное решение!
Атакующий Келлвен и более оборонительный Гайич - отличное дуо на фланг обороны!
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