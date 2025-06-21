Гайич продлит контракт с ЦСКА

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вчера, 17:34

Защитник остаётся в ЦСКА .

По информации источника, московский клуб договорился с 29-летним игроком о продлении соглашения ещё на 2 года. Сам футболист в своём недавнем интервью отмечал, что хочет остаться в команде, несмотря на устойчивые слухи об уходе.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Гайич сыграл 21 матч и не отметился голевыми действиями.