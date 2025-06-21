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Агенты Даку предлагают «Динамо» подписать его

вчера, 16:59

Нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку предложили «Динамо».

По информации источника, агенты футболиста вышли с этим предложением на руководство московского клуба. В «Динамо» с оптимизмом смотрят на такой вариант усиления состава, поэтому переход 27-летнего албанца может состояться даже несмотря на высокую стоимость игрока.

Ранее форвардом интересовался «Зенит», но прийти к соглашению сторонам не удалось.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Даку провёл 26 матчей, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
Инсаров
Инсаров
вчера в 19:48
Игрок неплохой. Было бы серьёзное усиление линии атаки. Но основательную головную боль он доставит своими выходками на поле и вне его гл. тренеру и администрации "Динамо".
протон
протон
вчера в 18:03
Даку был бы потрясающим трансфером для Динамо.
1. Бомбардир;
2. Игрок с характером, может завести партнеров при неудачно складывающихся матчах;
3. Этот трансфер действительно покажет амбиции Динамо на чемпионство.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:36
Один из немногих действительно нападающий...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:20
Для целей Динамо на сезон ,очень хороший вариант,тем более игрок с нашей лиги.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:09
Одним не удалось впарить, переключились на Динамо)
Capral
Capral
вчера в 17:03
А вот это- действительно было бы усиление в атаке!!! Возможно об этом и говорит Валера и держит в секрете...
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