Агенты Даку предлагают «Динамо» подписать его

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вчера, 16:59

Нападающего казанского «Рубина» предложили «Динамо».

По информации источника, агенты футболиста вышли с этим предложением на руководство московского клуба. В «Динамо» с оптимизмом смотрят на такой вариант усиления состава, поэтому переход 27-летнего албанца может состояться даже несмотря на высокую стоимость игрока.

Ранее форвардом интересовался «Зенит», но прийти к соглашению сторонам не удалось.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Даку провёл 26 матчей, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач.