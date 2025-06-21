Агенты Даку предлагают «Динамо» подписать его

Нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку предложили «Динамо».
По информации источника, агенты футболиста вышли с этим предложением на руководство московского клуба. В «Динамо» с оптимизмом смотрят на такой вариант усиления состава, поэтому переход 27-летнего албанца может состояться даже несмотря на высокую стоимость игрока.
Ранее форвардом интересовался «Зенит», но прийти к соглашению сторонам не удалось.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Даку провёл 26 матчей, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач.
1. Бомбардир;
2. Игрок с характером, может завести партнеров при неудачно складывающихся матчах;
3. Этот трансфер действительно покажет амбиции Динамо на чемпионство.
1. Бомбардир;
2. Игрок с характером, может завести партнеров при неудачно складывающихся матчах;
3. Этот трансфер действительно покажет амбиции Динамо на чемпионство.