Абрахам отказался от перехода в «Зенит»

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вчера, 13:16

К форварду итальянской «Ромы» проявлял интерес «Зенит».

По информации инсайдеров, петербуржцы предложили «Роме» 20 млн евро, а самому нападающему готовы были платить 5 млн евро в год по трёхлетнему контракту. Как сообщается, игрок ответил на предложение «сине-бело-голубых» отказом. Англичанин хотел бы выступать в одном из топ-5 европейских чемпионатов.

Прошлый сезон 27-летний футболист провёл в «Милане» на правах аренды и забил 3 гола в 28 играх чемпионата Италии.