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Абрахам отказался от перехода в «Зенит»

вчера, 13:16

К форварду итальянской «Ромы» Тэмми Абрахаму проявлял интерес «Зенит».

По информации инсайдеров, петербуржцы предложили «Роме» 20 млн евро, а самому нападающему готовы были платить 5 млн евро в год по трёхлетнему контракту. Как сообщается, игрок ответил на предложение «сине-бело-голубых» отказом. Англичанин хотел бы выступать в одном из топ-5 европейских чемпионатов.

Прошлый сезон 27-летний футболист провёл в «Милане» на правах аренды и забил 3 гола в 28 играх чемпионата Италии.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 21:56
Не интересно Абрахаму играть за клуб который на свой юбилей не смог выиграть не одного трофея)
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 19:10
Чет Абрахам совсем сдулся
nikolah
nikolah
вчера в 18:08
не нужно это бревно
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:03
Это было бы интересно...
Лучший бомбардир РПЛ, Салатница в копилку и через годик валить обратно в АПЛ, в условный Ноттингем.
Поэтому странно, что он не согласился.
6tch5cthy4gd
6tch5cthy4gd
вчера в 14:10
Англичан не нужно в РПЛ.
Гость
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