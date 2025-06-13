В Кубке Английской Лиги снова появится предварительный раунд

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сегодня, 01:03

Формат Кубка Английской Лиги в сезоне 2025/26 претерпит изменения.

В турнире появится предварительный раунд. Это обусловлено тем, что девять команд АПЛ будут участвовать в европейских соревнованиях.

В предварительной стадии сыграют четыре команды: два выходца из Национальной лиги («Барнет» и «Олдхэм Атлетик») и клубы, занявшие 21-е и 22-е места в Лиге Два («Аккрингтон Стэнли» и «Ньюпорт Каунти»).

Предварительный раунд в последний раз требовался в Кубке Лиги в сезоне 2011/12 из-за участия победителя турнира «Бирмингем Сити» в Лиге Европы, который на тот момент уже играл в Чемпионшипе, а также выхода «Фулхэма» в еврокубки путём фэйр-плей.