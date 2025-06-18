На Клубном чемпионате мира впервые применили правило 8 секунд для вратарей

На Клубном чемпионате мира впервые было применено правило 8 секунд для вратарей.
Голкипер «Мамелоди Сандаунс» Ронвен Уильямс не спешил с вводом мяча в игру на 83-й минуте матча 1-го тура группового этапа с «Ульсан Хьюндай» (1:0). По этой причине главный арбитр Клеман Тюрпен назначил угловой.
1. Вратарь может травмироваться при падении за мячом, либо контакта с другим игроком.
2. За исключением случаев из п. 1 правило должно работать всегда и в отношении любых команд, в не на усмотрение арбитра.
1. Вратарь может травмироваться при падении за мячом, либо контакта с другим игроком.
2. За исключением случаев из п. 1 правило должно работать всегда и в отношении любых команд, в не на усмотрение арбитра.