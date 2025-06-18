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На Клубном чемпионате мира впервые применили правило 8 секунд для вратарей

вчера, 19:37
Ульсан ХьюндайЛоготип футбольный клуб Ульсан Хьюндай0 : 1Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди СандаунсМатч завершен

На Клубном чемпионате мира впервые было применено правило 8 секунд для вратарей.

Голкипер «Мамелоди Сандаунс» Ронвен Уильямс не спешил с вводом мяча в игру на 83-й минуте матча 1-го тура группового этапа с «Ульсан Хьюндай» (1:0). По этой причине главный арбитр Клеман Тюрпен назначил угловой.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 21:15
ВАР будет проверять.
ABir
ABir
вчера в 20:56
Очень хорошее правило, для тех, кто любит потянуть время
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:44, ред.
А кто судью будет проверять правильно 8 сек отсчитал или нет..
агент_Смит.
агент_Смит.
вчера в 20:13
Правило правильное, но есть 2 но:
1. Вратарь может травмироваться при падении за мячом, либо контакта с другим игроком.
2. За исключением случаев из п. 1 правило должно работать всегда и в отношении любых команд, в не на усмотрение арбитра.
Capral
Capral
вчера в 19:44
Очередной идиотизм. Делать им нечего.
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