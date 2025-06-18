На Клубном чемпионате мира впервые применили правило 8 секунд для вратарей

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вчера, 19:37

На Клубном чемпионате мира впервые было применено правило 8 секунд для вратарей.

Голкипер «Мамелоди Сандаунс» не спешил с вводом мяча в игру на 83-й минуте матча 1-го тура группового этапа с «Ульсан Хьюндай» (1:0). По этой причине главный арбитр назначил угловой.