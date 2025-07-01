Гендиректор «Торпедо»: «Гузман вернётся в команду на следующей неделе»

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев прокомментировал слухи о том, что Йесон Гузман не собирается возвращаться в клуб после отпуска.
Тему чересчур раздули. У Гусмана есть бытовые вопросы — сложности с визой и логистикой, но всё решаемо. В клубе это понимают. На следующей неделе он присоединиться к команде.
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Мне поддержка абсолютно не нужна , я не создаю клановость или группировку, если вы считаете малочисленность то ошибаетесь. Я к вам не обращался, затем говорите что я вот пишу вам . вообще укажите где у меня есть друзья клоноводы? примеры по игровым номерам)))
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Мне поддержка абсолютно не нужна , я не создаю клановость или группировку, если вы считаете малочисленность то ошибаетесь. Я к вам не обращался, затем говорите что я вот пишу вам . вообще укажите где у меня есть друзья клоноводы? примеры по игровым номерам)))