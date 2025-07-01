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Гендиректор «Торпедо»: «Гузман вернётся в команду на следующей неделе»

сегодня, 15:36

Генеральный директор московского «Торпедо» Сергей Синяев прокомментировал слухи о том, что Йесон Гузман не собирается возвращаться в клуб после отпуска.

Тему чересчур раздули. У Гусмана есть бытовые вопросы — сложности с визой и логистикой, но всё решаемо. В клубе это понимают. На следующей неделе он присоединиться к команде.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:06
Да хрен с ним с Гузманом, сейчас о сохранении клуба надо думать.
протон
протон
сегодня в 15:48
Байкал, покажите, где. Я вас считаю не честным игроком? Я часто играл с вашими тремя и побеждал вас. и никогда не позволял такое говорить, что вы не честно играете с трех. хотя я с одного.
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 15:45
Я тоже очень надеюсь на это.
протон
протон
сегодня в 15:43
Думаю, что нет, так как он потеряет и без того малочисленную поддержку в лице своих так называемых друзей.
--------------
Мне поддержка абсолютно не нужна , я не создаю клановость или группировку, если вы считаете малочисленность то ошибаетесь. Я к вам не обращался, затем говорите что я вот пишу вам . вообще укажите где у меня есть друзья клоноводы? примеры по игровым номерам)))
протон
протон
сегодня в 15:40
Байкал-38 вот тут не верно искаженно, я был против когда игрок из Оренбурга играл с множеством аккаунтов в основной группе, и ко многим так же . Так что не нужно. На счет ваших трех особо не был против, когда вы слышали что я против трех клонов байкала? три еще куда, но не 455 в основной группе.
Гость
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