«Зенит» представит Жерсона на матче с «Войводиной»

Петербургский «Зенит» официально представит своего новичка Жерсона на товарищеском матче против «Войводины».
Игра вице-чемпионов России против клуба из Сербии пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени.
Вот что о представлении бразильского новобранца рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев:
Впервые на игре [с «Войводиной» 13 июля] будет представлен игрок, имя которого вы все знаете. Это Жерсон. Не Жедсон, который едет в другое место.
«Зенит» приобрел 28-летнего полузащитника Жерсона у бразильского «Фламенго». По сообщениям прессы, трансфер обошелся петербургскому клубу в 25 млн евро.
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