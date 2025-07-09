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«Зенит» представит Жерсона на матче с «Войводиной»

вчера, 17:34

Петербургский «Зенит» официально представит своего новичка Жерсона на товарищеском матче против «Войводины».

Игра вице-чемпионов России против клуба из Сербии пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Вот что о представлении бразильского новобранца рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев:

Впервые на игре [с «Войводиной» 13 июля] будет представлен игрок, имя которого вы все знаете. Это Жерсон. Не Жедсон, который едет в другое место.

«Зенит» приобрел 28-летнего полузащитника Жерсона у бразильского «Фламенго». По сообщениям прессы, трансфер обошелся петербургскому клубу в 25 млн евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:04
Отложенный Юбилей....
Отложенное представление Жерсона со Сьоном....
Зенит анонсирует неуспеваемые даты....
lotsman
lotsman
вчера в 17:49
Посмотрим на что он способен, когда с корабля и сразу в бой.)
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