«Зенит» представит Жерсона на матче с «Войводиной»

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вчера, 17:34

Петербургский «Зенит» официально представит своего новичка на товарищеском матче против «Войводины».

Игра вице-чемпионов России против клуба из Сербии пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 13 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Вот что о представлении бразильского новобранца рассказал председатель правления «Зенита» :

Впервые на игре [с «Войводиной» 13 июля] будет представлен игрок, имя которого вы все знаете. Это Жерсон. Не , который едет в другое место.

«Зенит» приобрел 28-летнего полузащитника Жерсона у бразильского «Фламенго». По сообщениям прессы, трансфер обошелся петербургскому клубу в 25 млн евро.