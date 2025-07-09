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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Сочи» подписал Романа Ежова

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memphis
memphis ответ n9qqzch86sh2 (раскрыть)
вчера в 18:36
Ха
memphis
memphis
вчера в 18:35
Удачи, Роман!
gk8e9wvgwaks
gk8e9wvgwaks
вчера в 17:15
Сочи в этом сезоне не будет командой для легкой прогулки для других клубов.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:37
Ежов мне в своё время очень нравился в КС.
Да и Спартак, как писалось, на него заглядывался...
И не только Спартак.
Что случилось?
Почему в итоге он оказался никому из клубов-"кошельков" не нужен???
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:33
Черноморцы собирают боеспособный коллектив... видимо в тройку нацелились...
n9qqzch86sh2
n9qqzch86sh2
вчера в 16:33
Крылья бы хорошего игрока не отпустили
Гость
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