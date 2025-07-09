«Сочи» подписал Романа Ежова

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вчера, 16:31

Полузащитник стал игроком «Сочи». Контракт рассчитан на три года.

В новой команде хавбек будет выступать под 29-м номером.

Предыдущим клубом футболиста были «Крылья Советов», за которые он выступал с лета 2020-го.