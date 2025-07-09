«Сочи» подписал Романа Ежова

Полузащитник Роман Ежов стал игроком «Сочи». Контракт рассчитан на три года.
В новой команде хавбек будет выступать под 29-м номером.
Предыдущим клубом футболиста были «Крылья Советов», за которые он выступал с лета 2020-го.
Полузащитник Роман Ежов стал игроком «Сочи». Контракт рассчитан на три года.
В новой команде хавбек будет выступать под 29-м номером.
Предыдущим клубом футболиста были «Крылья Советов», за которые он выступал с лета 2020-го.
Да и Спартак, как писалось, на него заглядывался...
И не только Спартак.
Что случилось?
Почему в итоге он оказался никому из клубов-"кошельков" не нужен???
Да и Спартак, как писалось, на него заглядывался...
И не только Спартак.
Что случилось?
Почему в итоге он оказался никому из клубов-"кошельков" не нужен???