Агент Конате: «„Ахмат“ сделал такое предложение, от которого не отказаться»

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вчера, 16:48

, агент форварда , прокомментировал его переход в «Ахмат».

«Ахмат» сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мы с клубом в близких отношениях. Конате является лучшим бомбардиром за всю историю команды, он решил увеличить количество голов, чтобы его впоследствии никто не догнал. У клуба есть амбиции не бороться за выживание, а быть выше. Им нужен был нападающий, они строят хорошую команду.

Напомним, что сегодня было объявлено о трансфере Конате в состав грозненцев из саудовского «Аль-Рияда». Футболист ранее выступал за «Ахмат» в течение трёх сезонов с 2021-го по 2024 год и является лучшим бомбардиром клуба, имея в своём активе 34 забитых мяча.