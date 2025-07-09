«СКА-Хабаровск» оформил трансфер экс-игрока РПЛ

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вчера, 10:55

Центральный защитник стал игроком клуба « СКА -Хабаровск». Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Воспитанник «Алании» из Владикавказа выступал в РПЛ за «Ростов», «Рубин» и «Уфу». На высшем уровне провёл более 60 матчей. В феврале 2025-го покинул «Аланию».

Также дальневосточная команда подписала вингера «Оренбурга» до конца следующего сезона. Футболист является воспитанником академии «Краснодара». Выступал за южан на молодёжном уровне. Также на его счету выступления за владикавказский «Спартак», «Чайку», «Аланию» и «Сокол».