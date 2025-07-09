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«СКА-Хабаровск» оформил трансфер экс-игрока РПЛ

вчера, 10:55

Центральный защитник Константин Плиев стал игроком клуба «СКА-Хабаровск». Контракт рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Воспитанник «Алании» из Владикавказа выступал в РПЛ за «Ростов», «Рубин» и «Уфу». На высшем уровне провёл более 60 матчей. В феврале 2025-го покинул «Аланию».

Также дальневосточная команда подписала вингера «Оренбурга» Батраза Гурциева до конца следующего сезона. Футболист является воспитанником академии «Краснодара». Выступал за южан на молодёжном уровне. Также на его счету выступления за владикавказский «Спартак», «Чайку», «Аланию» и «Сокол».

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Все комментарии
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4a3x52bu7ybz
вчера в 12:17
Бегают из команды в команду и нигде себя не найдут.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:14
Интересно будет посмотреть на Хабаровск в этом сезоне
Comentarios
Comentarios ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:01
У нас нормально когда Поддубский тренер. При нем есть игра
shlomo
shlomo
вчера в 10:58
Вот тебе и Хабаровск... постепенно укрепляет свои ряды....
Гость
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