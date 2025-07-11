У Неймара родилась дочь, Роналду покатал Джорджину на яхте. Как футболисты провели эту неделю

1752217223

11 июля 2025, 10:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Такое ощущение, что уже устал от отдыха.

Сейчас завершается очередной Уимблдон, футболисты не остались в стороне. На теннис сходили , а также .

Вратарь «Арсенала» женился.

А у родилась дочь.

увез свою девушку Джорджину на яхте к берегам Майорки.

Стиляга дня. Полузащитник «Наполи» .

уже отошел от поражения в финале ЛЧ и наслаждается отпуском.

повстречал .

Вот так отдыхает .

вышел в свет. Повстречал Матерацци, Роналдо и Дель Пьеро.

А вот так сейчас выглядит .

Такое ощущение, что живет на рыбалке, а дома даже не появляется.

Девушка дня. Супруга , который теперь будет играть с футболистом сборной России за одну команду.

Вратарь «Барселоны» умеет держать равновесие.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Жара на дворе, не забывайте про огород, если он у вас есть. Берите пример с .