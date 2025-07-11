У Неймара родилась дочь, Роналду покатал Джорджину на яхте. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Такое ощущение, что Карим Адейеми уже устал от отдыха.
Сейчас завершается очередной Уимблдон, футболисты не остались в стороне. На теннис сходили Джеймс Мэддисон, а также Уэйн Руни.
Вратарь «Арсенала» Давид Райя женился.
А у Неймара родилась дочь.
Криштиану Роналду увез свою девушку Джорджину на яхте к берегам Майорки.
Стиляга дня. Полузащитник «Наполи» Скотт МакТоминэй.
Лаутаро Мартинес уже отошел от поражения в финале ЛЧ и наслаждается отпуском.
Давид Трезеге повстречал Габриэля Батистуту.
Вот так отдыхает Пьер-Эмерик Обамеянг.
Роберто Баджо вышел в свет. Повстречал Матерацци, Роналдо и Дель Пьеро.
А вот так сейчас выглядит Фабрицио Раванелли.
Такое ощущение, что Дэвид Симен живет на рыбалке, а дома даже не появляется.
Девушка дня. Супруга Поля Погба, который теперь будет играть с футболистом сборной России за одну команду.
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген умеет держать равновесие.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Жара на дворе, не забывайте про огород, если он у вас есть. Берите пример с Дани Алвеса.
Подборку из жизни футболистов.
Или подборку рекламных брошюр.
Второй подборки явно больше.
Подборку из жизни футболистов.
Или подборку рекламных брошюр.
Второй подборки явно больше.