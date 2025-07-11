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У Неймара родилась дочь, Роналду покатал Джорджину на яхте. Как футболисты провели эту неделю

11 июля 2025, 10:00
Неймар
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У Неймара родилась дочь, Роналду покатал Джорджину на яхте. Как футболисты провели эту неделю

У Неймара родилась дочь, Роналду покатал Джорджину на яхте. Как футболисты провели эту неделю

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У Неймара родилась дочь, Роналду покатал Джорджину на яхте. Как футболисты провели эту неделю

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У Неймара родилась дочь, Роналду покатал Джорджину на яхте. Как футболисты провели эту неделю У Неймара родилась дочь, Роналду покатал Джорджину на яхте. Как футболисты провели эту неделю

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У Неймара родилась дочь, Роналду покатал Джорджину на яхте. Как футболисты провели эту неделю

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azkan
azkan
12 июля в 23:16
Раванелли совсем постарел. Или похудел. Но хорошая улыбка!
Иван Стаканов
Иван Стаканов
11 июля в 17:07
Так и не понял, что я посмотрел.
Подборку из жизни футболистов.
Или подборку рекламных брошюр.
Второй подборки явно больше.
Incredulous
Incredulous ответ Варвар7 (раскрыть)
11 июля в 16:54
Ну, судя по чистеньким джинсам, белоснежным кроссовкам и тяпке ещё с магазинной биркой, сельхоз-работник с Дани Алвеса ещё тот))
Варвар7
Варвар7
11 июля в 15:05
Алвес основательно подошёл к сельхоз-работам , тяпка его явно не устроила - взял мотыгу побольше...)
sihafazatron
sihafazatron
11 июля в 11:08, ред.
Обаменьянг ещё и загорает?)) какого результата он хочет добиться?))
Гость
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