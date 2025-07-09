Непогода осложнила «Реалу» перелёт в Нью-Йорк.
Команда вылетела из Майами значительно позже запланированного. Мадридцам пришлось ждать в Палм-Бич из-за шторма, поставившего под угрозу перелёт.
В результате все запланированные мероприятия придётся провести позже. Днём по местному времени с прессой должны были пообщаться Тибо Куртуа, Федерико Вальверде и Якобо Наверос. Также была запланирована пресс-конференция главного тренера Хаби Алонсо.
В полуфинале Клубного чемпионата мира «сливочные» сыграют с ПСЖ на стадионе «МетЛайф».
Ни за что на свете
Не ходите в Штаты,
В Штаты вы играть!
В Штатах очень жарко,
В Штатах ураганы,
Из-за них не сможете
Никуда летать!
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Штаты,
В Штаты вы играть!
Ни за что на свете
Не ходите в Штаты,
В Штаты вы играть!
В Штатах очень жарко,
В Штатах ураганы,
Из-за них не сможете
Никуда летать!
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Штаты,
В Штаты вы играть!