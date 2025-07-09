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«Реал» из-за шторма не смог вовремя вылететь в Нью-Йорк

вчера, 08:49
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Непогода осложнила «Реалу» перелёт в Нью-Йорк.

Команда вылетела из Майами значительно позже запланированного. Мадридцам пришлось ждать в Палм-Бич из-за шторма, поставившего под угрозу перелёт.

В результате все запланированные мероприятия придётся провести позже. Днём по местному времени с прессой должны были пообщаться Тибо Куртуа, Федерико Вальверде и Якобо Наверос. Также была запланирована пресс-конференция главного тренера Хаби Алонсо.

В полуфинале Клубного чемпионата мира «сливочные» сыграют с ПСЖ на стадионе «МетЛайф».

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ fifa77707 (раскрыть)
вчера в 13:22
Приветствую! Лихо вы Хвичу в зарешальщики записали) мой прогноз, после матча с БМ, он будет снова заменён во втором тайме, физики не хватает уже. А Витиньо это незаменимый топ, без него псж будет другим.
fifa77707
fifa77707
вчера в 11:39, ред.
Интересно посмотреть на игру Витинью после того как он полностью провалил центр поля в игре с Баварией , ну даже если опять провалится центр то Квара и Дембеле если выйдет думаю сделают результат , даже если будут играть от обороны
Kosmos58
Kosmos58 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 10:54
Сам придумал?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:00
по хорошему нужно засчитать реалу техническое поражение, если не успеют приехать
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:59
Даже погода против КЧМ
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 09:45
Ну вот и заготовочка оправдания для болельщиков Реала нарисовалась, в случае поражения от ПСЖ)))
112910415
112910415
вчера в 09:37
тогда переносить надо полуфинал !
5ht7446cbgc8
5ht7446cbgc8
вчера в 09:31
Ничего, на парижском проекте оторвётся за это по полной
Comentarios
Comentarios ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 09:31
Тоже ощущение в одни ворота будет игра. Реал не нашел свою игру новую
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:22
ПСЖ устроит другой шторм)))
z5rnkgxaavar
z5rnkgxaavar
вчера в 09:16
Тем проще ПСЖ будет победить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:14
В Майами потусили маленько, пофоткались с Месси)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:13
Это природа. От этого никто не застрахован
jRest
jRest
вчера в 09:12
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Штаты,
В Штаты вы играть!
В Штатах очень жарко,
В Штатах ураганы,
Из-за них не сможете
Никуда летать!
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Штаты,
В Штаты вы играть!
adekvat
adekvat
вчера в 08:54
Надеюсь на поле будет тоже шторм.
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