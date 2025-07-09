«Реал» из-за шторма не смог вовремя вылететь в Нью-Йорк

1752040166

вчера, 08:49

Непогода осложнила «Реалу» перелёт в Нью-Йорк.

Команда вылетела из Майами значительно позже запланированного. Мадридцам пришлось ждать в Палм-Бич из-за шторма, поставившего под угрозу перелёт.

В результате все запланированные мероприятия придётся провести позже. Днём по местному времени с прессой должны были пообщаться , и . Также была запланирована пресс-конференция главного тренера .