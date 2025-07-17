Впервые в истории женского футбола оформлен трансфер за семизначную сумму

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вчера, 14:18

Впервые в истории женского футбола был осуществлен трансфер за семизначную сумму. Лондонский «Арсенал» приобрел у «Ливерпуля» форварда Оливию Смит.

Как сообщают британские СМИ , «канониры» выплатят компенсацию в 1 миллион фунтов (1,16 млн евро).

Оливии Смит – 20 лет. На международном уровне она выступает за сборную Канады.

Предыдущий трансферный рекорд женского футбола принадлежал «Челси». В январе нынешнего года «синие» заплатили американскому «Сан-Диего» 890 тысяч фунтов за центрального защитника Наоми Гирму.