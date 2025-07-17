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Впервые в истории женского футбола оформлен трансфер за семизначную сумму

вчера, 14:18

Впервые в истории женского футбола был осуществлен трансфер за семизначную сумму. Лондонский «Арсенал» приобрел у «Ливерпуля» форварда Оливию Смит.

Впервые в истории женского футбола оформлен трансфер за семизначную сумму

Как сообщают британские СМИ, «канониры» выплатят компенсацию в 1 миллион фунтов (1,16 млн евро).

Оливии Смит – 20 лет. На международном уровне она выступает за сборную Канады.

Предыдущий трансферный рекорд женского футбола принадлежал «Челси». В январе нынешнего года «синие» заплатили американскому «Сан-Диего» 890 тысяч фунтов за центрального защитника Наоми Гирму.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 19:08
Ну да, чем то на Неймара похожа, да)
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:19
А какая из них Оливия ? )
lk_483777
lk_483777 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:32
Это сарказм?)
Как они могут быть дороже, если в мужском футболе трансферы в среднем на 50-150 млн, а в отдельных случаях и то дороже.
А тут всего-то 1,1 млн :)
shlomo
shlomo
вчера в 14:26
О как... с ума все по сходили... уже тетки дороже мужиков.... :)))
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