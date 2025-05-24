«Арсенал» выиграл женскую Лигу чемпионов, победив в финале «Барселону»

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вчера, 21:08

Женская команда лондонского «Арсенала» обыграла «Барселону» в финале Лиги чемпионов (1:0).

Забитым мячом отметилась Стина Блакстениус на 75-й минуте.

Для «Арсенала» победа в турнире стала второй в истории. Первая была в сезоне 2006/07.