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Мишеля Платини ограбили, украв коллекцию трофеев

вчера, 16:38

Бывший президент УЕФА и трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини стал жертвой ограбления.

Преступление было совершенно во французском Кассисе в доме экс-футболиста «Ювентуса» и сборной Франции сегодня, 18 июля. Платини проснулся в полшестого утра, услышав шум в саду. Выглянув в окно, он увидел человека в черной одежде с капюшоном. Преступник заметил хозяина дома и сразу же скрылся.

После этого Платини обнаружил пропажу коллекции трофеев и медалей, которые хранились в отдельном домике. Всего было украдено около 20 предметов.

Полиция начала расследование кражи со взломом.

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Все комментарии
jRest
jRest
вчера в 18:26
А в это время где-то далеко среди песков, кто-то потирая руки приговаривал: ну вот, теперь у меня больше всех Золотых мячей.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:00
Ему просто напомнили и показали как Месси получал свои награды
Futurista
Futurista
вчера в 16:53
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:50
Совсем как-то мы забыли о Платини. И вот, как он напомнил о себе. Жаль коллекцию трофеев, он их своим потом заслужил. Да, тогда просто так их не раздавали. Может позвонят с предложением выкупа?
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:41
Ничего святого не осталось... хотя мигрантам всё равно что и у кого...
Гость
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