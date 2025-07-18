Мишеля Платини ограбили, украв коллекцию трофеев

Бывший президент УЕФА и трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини стал жертвой ограбления.
Преступление было совершенно во французском Кассисе в доме экс-футболиста «Ювентуса» и сборной Франции сегодня, 18 июля. Платини проснулся в полшестого утра, услышав шум в саду. Выглянув в окно, он увидел человека в черной одежде с капюшоном. Преступник заметил хозяина дома и сразу же скрылся.
После этого Платини обнаружил пропажу коллекции трофеев и медалей, которые хранились в отдельном домике. Всего было украдено около 20 предметов.
Полиция начала расследование кражи со взломом.