Мишеля Платини ограбили, украв коллекцию трофеев

1752845917

вчера, 16:38

Бывший президент УЕФА и трехкратный обладатель «Золотого мяча» стал жертвой ограбления.

Преступление было совершенно во французском Кассисе в доме экс-футболиста «Ювентуса» и сборной Франции сегодня, 18 июля. Платини проснулся в полшестого утра, услышав шум в саду. Выглянув в окно, он увидел человека в черной одежде с капюшоном. Преступник заметил хозяина дома и сразу же скрылся.

После этого Платини обнаружил пропажу коллекции трофеев и медалей, которые хранились в отдельном домике. Всего было украдено около 20 предметов.

Полиция начала расследование кражи со взломом.