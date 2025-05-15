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С Асенсио сняты обвинения в съемке интимного видео

вчера, 22:54

С защитника «Реала» Рауля Асенсио сняты обвинения в записи видео с несовершеннолетней девушкой.

Решение мотивировано отсутствием доказательств участия защитника «Реала» в съемке видео, поскольку было установлено, что он в тот момент находился в другом месте.

При этом Рауль по-прежнему остаётся подозреваемым в хранении ролика и его распространении путём показа третьей стороне, поскольку он знал, что на кадрах присутствует несовершеннолетняя.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:09
Асенсио вообще свидетелем был
Ему скинули эту запись, он сообщил об этом
Так что хейтеры опять зря надеялись :)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:19
Остаётся только ждать комментарии, Президент мира ПЕРЕС, ВСЕ КУПИЛ)
Гость
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