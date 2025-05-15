С Асенсио сняты обвинения в съемке интимного видео

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вчера, 22:54

С защитника «Реала» сняты обвинения в записи видео с несовершеннолетней девушкой.

Решение мотивировано отсутствием доказательств участия защитника «Реала» в съемке видео, поскольку было установлено, что он в тот момент находился в другом месте.

При этом Рауль по-прежнему остаётся подозреваемым в хранении ролика и его распространении путём показа третьей стороне, поскольку он знал, что на кадрах присутствует несовершеннолетняя.