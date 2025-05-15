С Асенсио сняты обвинения в съемке интимного видео

С защитника «Реала» Рауля Асенсио сняты обвинения в записи видео с несовершеннолетней девушкой.
Решение мотивировано отсутствием доказательств участия защитника «Реала» в съемке видео, поскольку было установлено, что он в тот момент находился в другом месте.
При этом Рауль по-прежнему остаётся подозреваемым в хранении ролика и его распространении путём показа третьей стороне, поскольку он знал, что на кадрах присутствует несовершеннолетняя.
Ему скинули эту запись, он сообщил об этом
Так что хейтеры опять зря надеялись :)
Ему скинули эту запись, он сообщил об этом
Так что хейтеры опять зря надеялись :)