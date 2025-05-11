«Севилья» сообщила о нападении вандалов после возвращения команды

«Севилья» выступила с заявлением, сообщив о нападении, произошедшем в тренировочном комплексе после прибытия туда команды, вернувшийся с матча с «Сельтой».

Футбольный клуб «Севилья» решительно осуждает организованный вандализм, произошедший в эту субботу вечером на спортивном комплексе после прибытия туда основной команды после матча с «Сельтой» из Виго.

«Севилья» понимает, что спортивное положение команды, которое не соответствует желаниям любого болельщика клуба, может привести к протестам, но ни при каких обстоятельствах они не будут приняты, если сопровождаются агрессией, угрозами или вандализмом. Кроме того, организация будет преследовать в судебном порядке публичное выделение сотрудников и распространение частных данных в социальных сетях и СМИ — действия, которые являются уголовным преступлением.

«Севилья» сообщит соответствующим органам о необычных случаях жестокого обращения с сотрудниками, игроками, техническим персоналом и руководством по их прибытии на тренировочный комплекс. Атаки, вынудившие первую команду «Севильи» провести ночь на базе.

«Севилья» просит силы и органы безопасности проявить максимальную осмотрительность для поиска лиц, ответственных за эти отвратительные действия, совершённые бандой организованных радикалов, действовавших с крайней жестокостью.

Клуб уверен, что эти действия не отражают точку зрения болельщиков «Севильи», которые также осознают значимость матча с «Лас-Пальмасом», который состоится во вторник на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан».