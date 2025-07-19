Овечкин сделал Fan ID, чтобы ходить на матчи «Динамо»

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин сделал карту болельщика.
Овечкин оформил Fan ID, чтобы ходить на матчи московского «Динамо», фанатом которого он является.
Вчера Овечкин посетил матч «Динамо» — «Балтика» в 1-м туре РПЛ.
Форвард хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин сделал карту болельщика.
Овечкин оформил Fan ID, чтобы ходить на матчи московского «Динамо», фанатом которого он является.
Вчера Овечкин посетил матч «Динамо» — «Балтика» в 1-м туре РПЛ.
в главной роли Овечкин
в главной роли Овечкин