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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026Fan ID

Овечкин сделал Fan ID, чтобы ходить на матчи «Динамо»

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:26
Это информация для Карпина
d7zgwt9e63e3
d7zgwt9e63e3
вчера в 11:45
Когда ему ходить на матчи Динамо, если он в Америке живет.
zwg6x44ba38k
zwg6x44ba38k
вчера в 11:37
Скоро Овечкин об этом сильно пожалеет.
Брулин
Брулин ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:19
Законопослушный гражданин 2
в главной роли Овечкин
Capral
Capral ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 11:18
Вероятно...)))
Брулин
Брулин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:14
Со временем и депутатский мандат оформит в Госдуму
Брулин
Брулин
вчера в 11:12
Хорошая попытка, но нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:00
Тем более!!! Срубить можно намного больше.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:59
Ну вот, Овечкин оформил карту болельщика и сделал всё необходимое для того, чтобы ходить на матчи Динамо. Он выполнил установленные требования и не переломился. Оказывается, вопрос не стоит выеденного яйца, больше разговоров.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:58
Даже такому известному человеку?
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:57
Судя по комментариям Динамо не блестало
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:50
Без карты на стадик то пустят..., но вот за Выход придётся заплатить.)
112910415
112910415
вчера в 10:45
Не передумал после матча?
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:39
Типичная показуха, потому что, посещает он матчи Динамо крайне редко, живет в другой стране, и тем более, такого известного человека, и без карты пустят на стадик...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:31
Щас уже жалеет наверно)))
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