«Брюгге» выиграл Суперкубок Бельгии, обыграв «Юнион Сент-Жиллуаз»

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вчера, 21:41

В матче за Суперкубок Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» уступил «Брюгге» со счетом 1:2.

Клуб из Брюсселя открыл счет на 15-й минуте благодаря голу , однако на 31-й минуте «черно-синие» отыгрались благодаря пенальти, который реализовал , а в конце первого тайма (45+1) «Брюгге» вышел вперед – гол, который забил , в итоге оказался победным.

В минувшем сезоне «Юнион» выиграл чемпионат Бельгии, а «Брюгге» – стал обладателем Кубка страны. «Черно-синим» принадлежит рекорд по количеству побед в Суперкубке Бельгии, ведь они выиграли трофей в 18-й раз в истории.