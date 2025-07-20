«Брюгге» выиграл Суперкубок Бельгии, обыграв «Юнион Сент-Жиллуаз»

В матче за Суперкубок Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» уступил «Брюгге» со счетом 1:2.
Клуб из Брюсселя открыл счет на 15-й минуте благодаря голу Франьо Ивановича, однако на 31-й минуте «черно-синие» отыгрались благодаря пенальти, который реализовал Христос Цолис, а в конце первого тайма (45+1) «Брюгге» вышел вперед – гол, который забил Ханс Ванакен, в итоге оказался победным.
В минувшем сезоне «Юнион» выиграл чемпионат Бельгии, а «Брюгге» – стал обладателем Кубка страны. «Черно-синим» принадлежит рекорд по количеству побед в Суперкубке Бельгии, ведь они выиграли трофей в 18-й раз в истории.