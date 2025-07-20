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«Брюгге» выиграл Суперкубок Бельгии, обыграв «Юнион Сент-Жиллуаз»

вчера, 21:41

В матче за Суперкубок Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» уступил «Брюгге» со счетом 1:2.

Клуб из Брюсселя открыл счет на 15-й минуте благодаря голу Франьо Ивановича, однако на 31-й минуте «черно-синие» отыгрались благодаря пенальти, который реализовал Христос Цолис, а в конце первого тайма (45+1) «Брюгге» вышел вперед – гол, который забил Ханс Ванакен, в итоге оказался победным.

В минувшем сезоне «Юнион» выиграл чемпионат Бельгии, а «Брюгге» – стал обладателем Кубка страны. «Черно-синим» принадлежит рекорд по количеству побед в Суперкубке Бельгии, ведь они выиграли трофей в 18-й раз в истории.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:41
Поздравления ФК Брюгге с очередным Кубком!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:48
Видимо Брюгге просто сильнее своего соперника...
Гость
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