«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в игре чемпионата России

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вчера, 22:33

«Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ (1:0).

Забитым мячом отметился Маркиньос на 37-й минуте. На 53-й в составе команды из Дагестана за вторую жёлтую карточку был удалён Мохамед Аззи.

В первом тайме три раза было отменено взятие ворот футболистами «красно-белых». Во второй половине игры из-за офсайда не был засчитан гол Антона Заболотного.