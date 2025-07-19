Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в игре чемпионата России

вчера, 22:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

«Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ (1:0).

Забитым мячом отметился Маркиньос на 37-й минуте. На 53-й в составе команды из Дагестана за вторую жёлтую карточку был удалён Мохамед Аззи.

В первом тайме три раза было отменено взятие ворот футболистами «красно-белых». Во второй половине игры из-за офсайда не был засчитан гол Антона Заболотного.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Локомотив» одержал крупную победу над «Сочи»
Вчера, 19:59
«Тоттенхэм» одержал победу над «Редингом» в товарищеской игре
Вчера, 18:56
«Урал» начал новый сезон в Первой лиге с победы над «Шинником»
Вчера, 18:27
«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Лидс» в контрольном поединке в Швеции
Вчера, 18:08
«Акрон» и «Крылья Советов» не выявили победителя в матче РПЛ
Вчера, 17:27
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Бэйцзин Гоань» в поединке лидеров
Вчера, 17:20
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 14:16
Ставили уже....
И Луческу и Манчини....
Только мимо титулов ..
viv
viv
сегодня в 14:08
" Судья " боялся не напортачить , поэтому ради нужного ему результата все спорные моменты трактовал в пользу Динамо. Но с задачей своей ( потерей очков Спартака ) , житель Санкт Петербурга Казарцев не справился.
112910415
112910415
сегодня в 12:14
Что ж, надо больше забивать...
Шуня771
Шуня771 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 12:03
Да, да... Что то припоминается...
Но в памяти осталось - они играли напористо и красиво!
Шуня771
Шуня771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:01
Уважаемый!
Вот зачем...? Вы всё прекрасно понимаете - поставь ЛЮБОГО тренера сейчас у руля ФК Зенит и результат будет примерно таким же, естественно при неограниченном финансовом ресурсе...
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:31, ред.
При голах, если необходимо изменить решение и не засчитать гол он обязан посмотреть. Потому что решение меняется. Чтобы решение не менялось и он не был обязан смотреть: Арбитр на линии должен поднять флаг, главный арбитр должен поднять руку вверх и зафиксировать вне игры. И только потом приложить руку к уху и слушать ВАР. Он не выполнил регламент, это его вина
Alhunah
Alhunah
сегодня в 11:19
были бы все судьи как Казарцев, Спартак сейчас был бы сильнее, а не вот это вот всё
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:44
Уже чемпионат начался? Футбол стал круглогодичным, регулярным явлением, как "Поле чудес" по пятницам.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:41
Казарцев с вар не одно и тоже что просто Казарцев. Одно дело глаза, другое дело анализ момента у монитора. У него с принятием решений проблема.
Я не жалуюсь на него, мне не особо симпатична игра Спартака сейчас
Ну а вы еще не набрали с армейцами по 3 очка, чтобы не жаловаться на своих казарцевых
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 09:59
"... Здесь ВАЖНО: я впервые за этот матч увидел офсайдную линию, т.е. все эти ошибки это Казарцев на правах главного арбитра тянул сам, хотя по каждому голу он обязан был дождаться проверки и пойти смотреть в монитор. Он этого не сделал, он взял ответственность на себя..."
----------------------
Вы тут пространно рассуждаете о судействе, при этом не знаете элементарного, что судья в поле ходит к монитору не когда ему вздумается, а когда его к монитору приглашает арбитр ВАР.
viv
viv
сегодня в 09:42, ред.
Судья из Петербурга стал главной звездой матча Спартака. У команды Станковича отобрали четыре гола
Арбитр Казарцев еще в первом тайме не назначил два пенальти и не засчитал три гола Спартака.
Sergo81
Sergo81 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 09:21
Спартак Алания и в 96 должны были стать чемпионами России. Но был матч Зенит Спартак и какой-то золотой матч)).
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:47, ред.
Талалай бегал, как ужаленный в булки. При таком руководстве командой его надолго не хватит. Через пару матчей будет как выжатый лимон сидеть и смотреть безжизненным, отсутствующим взглядом на игры своей команды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 08:45, ред.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 08:27
    Спартачам что переживать победили
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ TheBoLt (раскрыть)
    сегодня в 08:04
      Garpium
      Garpium
      сегодня в 05:27
      С первого же тура спартак нахрюком решил подмять под себя всех, в том числе и судей.
      dnrbdctym6hy
      dnrbdctym6hy
      сегодня в 05:27
      Главное моменты есть, а голы придут
      Шуня771
      Шуня771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 01:47
      ".думаю пятикратное превосходство в стоимости состава ни один судья не сневелирует...тут надо обыгрывать на старании и кураже"

      В прошлом сезоне Зенит как сыграл с ФК Химки и Крылья Советов...?)
      Что то снивелировать не получилось...)
      Georgy Cherdantsev
      Georgy Cherdantsev
      сегодня в 01:21
      Думаю, игра Спартака не впечатлила болельщиков, хоть и выиграли матч, но не убедили. С такой игрой будет сложно бороться за чемпионство. Команде нужно прибавлять.
      NbKA555
      NbKA555
      сегодня в 01:03
      С победой родной клуб!Вопреки всему.Бог судья судье!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 00:46, ред.
      Карпин и Станкович по-любому тренеры месяца....
      Тут РПЛ....тут надо либо руководить командой как Талалаев...либо не мешать игрокам как Семак....
      А у этих своя философия...вот и не могут ничего сделать с соперниками....а судьи - косвенная причина...думаю пятикратное превосходство в стоимости состава ни один судья не сневелирует...тут надо обыгрывать на старании и кураже...тем более дома...а не кивая на казарцевых.....коих у нас пол судейского корпуса....

      Не смотря на набранные очки наверное от Динамо и Спартака ожидали бОльшего....дома...в первом туре...

      Думаю Зенит и ЦСКА своё возьмут....
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 00:17
      Совершенно не понравилась игра Спартака . А вот Динамо Махачкала даже в меньшинстве могли забивать.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 00:14
      Маркиньос принес победу, вот и всё. Вот он лидер, вот оно наше золото. Барко и Солари вниз по реке
      viv
      viv
      вчера в 23:43, ред.
      Сегодняшняя игра между Спартаком и Динамо Махачкала четко показал для кого сегодня судья работал, что бы не пришлось переносить опять юбилей. Конкурентов начинают засуживать с первого тура.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 23:41
      Вся надежда на Мартинса и Умярова
      Шуня771
      Шуня771
      вчера в 23:37
      TheBoLt всё сказал, что допустимо...
      Думаю в два раза больше оставил в "уме"...
      Понятно, что Казарцева за такую работу надо ПОЖИЗНЕННО отстранять от судейства на любом уровне!
      Меня волнует другое, а "вверху" не понимают, что за играми, с участием команд как минимум первой пятерки следят скауты ведущих европейских клубов, хотя бы из-за того, чтобы не пропустить, а вдруг появился самородок... И безусловно, при случае, проинформируют и прессу и не только, о состоянии дел на поле во время игр... А после мы удивляемся, почему наших арбитров не приглашают на обслуживание международных игр...
      В том числе и из этой составной части, складывается мнение об уровне российского футбола - матч РПЛ...., куча отмененных голов и неназначенных штрафных, одиннадцатиметровых..., фолов как звёзд на небе...)
      Ещё более удивительно, а как тренер дает установку на такой футбол и управляет ли командой во время игры? Как я понимаю у Динамо Мх. не очень длинная лавочка запасных и отгребая КК и ЖК на кого надеются в последующих играх?
      Всегда с удовлетворением вспоминаю Аланию 1995 года - Чемпионы России, на следующий год - серебро...(не помню, но кажется они дважды брали серебряные медали) Да, ребята играли напористо, где то и жестко, но красиво... С косами по полю не бегали....
      Рано или поздно, но на любой болт находится и... если не другой болт, то гайка....
      С таким отношением можно очень быстро вернуться туда откуда вышли...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 23:23
      Спартак ужасен, отскок отскоков.
      Барко ужас, Мангаш и Солари ужас
      Termez Zidan
      Termez Zidan
      вчера в 23:22
      Всех красно белых с победой. Первый тайм понравился,второй непонятно,хотя в этом матче Казарцев все сделал чтоб не выиграл Спартак. Надеемся с каждой игрой Спартак будет сильнее
      Termez Zidan
      Termez Zidan ответ Шуня771 (раскрыть)
      вчера в 23:18
      КДК ничего не сделает,дадут премию Казарцеву и будя
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       