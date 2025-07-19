«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в игре чемпионата России

«Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ (1:0).
Забитым мячом отметился Маркиньос на 37-й минуте. На 53-й в составе команды из Дагестана за вторую жёлтую карточку был удалён Мохамед Аззи.
В первом тайме три раза было отменено взятие ворот футболистами «красно-белых». Во второй половине игры из-за офсайда не был засчитан гол Антона Заболотного.
Первый тайм: три отмененных гола, два не назначенных пенальти. Лично я из них согласен только с одним отмененным голом, там реально офсайд был, а в остальном я бы засчитывал всё на самом деле (но это мое личное мнение). Не дали вторую желтую карточку Аззи. К перерыву счет должен был быть 5:0 и Спартак должен был играть в большинстве. Думаете на этом всё? Смешно думаете! В перерыве в студии МАТЧ еще оправдывали эту комедию: весь перерыв обсуждали "фол в атаке вместо пенальти". Где там фол? Кто там фол? Какой фол? Не понятно, просто "фол". Просто потому что так надо "фол". После каждого момента этой комедии показывали Станковича. Я вот с таким же лицом все это смотрел, которое видел в нём.
По первому тайму полная доминация Спартака. За Динамо Мх осталась только первая пятиминутка, и то с натягом, потом присели пониже, из высокого блока перешли в средний, а потом и в низкий. Спартак доминировал и играл только против судьи, другого сопротивления не было.
В начале второго тайма хотя бы Аззи вторую желтую дали. С третьей попытки, видимо уже дальше тянуть эту драму было не можно, вопросы бы звучали громче. После удаления Аззи, Спартак сбавил скорость, укоротил пас, перешел на классическую тики-таку и изредка создавал что-то опасное, несмотря на скользкий счет. Зная "талант" Максименко, там могло залететь в сетку сколько угодно. А Динамо Мх чтобы заиграть против Спартака в полную силу, нужно было получить удаление своего игрока. Стали и намного выше прессинговать, и бегать начали, и моменты появились. Спрашивается, что мешало им раньше так играть? Сами в такой игре виноваты, отсутствовали на поле. Винить больше некого в этом поражении.
На 70й минуте еще один отмененный гол Спартака, но на мой взгляд там офсайд действительно был. Здесь ВАЖНО: я впервые за этот матч увидел офсайдную линию, т.е. все эти ошибки это Казарцев на правах главного арбитра тянул сам, хотя по каждому голу он обязан был дождаться проверки и пойти смотреть в монитор. Он этого не сделал, он взял ответственность на себя. Угальде получил желтую за то, что возмутился решением Казарцева не фиксировать фол на нем. Причем его просто уложили на газон, здесь был намного более жесткий фол, чем тот самый "фол в атаке", когда не дали второе пенальти. Чистейший фол на желтую карточку просто был не засчитан. В последние минуты основного времени матча желтую получил Джабраилов, за ВНИМАНИЕ: прямой ногой сыграл шипами в лицо при борьбе за верховой мяч. У меня два вопроса: Как он прыгнул так, чтобы его ноги были на уровне головы соперника и ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ПРЯМАЯ КРАСНАЯ?? ШИПАМИ! В ЛИЦО! В ВЕРХОВОЙ БОРЬБЕ! КАК???
Спартак с победой. Победили вопреки всему. Динамовцам не расстраиваться, просто попали под хорошо подготовленную команду, одного из лидеров чемпионата.
Отвратительное сегодня судейство Казарцева. И самое печальное, что в студии МатчТВ это все оправдывают, более того, КДК будет это все оправдывать и судья не расплатится за свои ошибки. Я не болельщик Спартака, но мне мерзко после таких матчей. Все мы хотим хорошего судейства, ведь так?
Первый тайм: три отмененных гола, два не назначенных пенальти. Лично я из них согласен только с одним отмененным голом, там реально офсайд был, а в остальном я бы засчитывал всё на самом деле (но это мое личное мнение). Не дали вторую желтую карточку Аззи. К перерыву счет должен был быть 5:0 и Спартак должен был играть в большинстве. Думаете на этом всё? Смешно думаете! В перерыве в студии МАТЧ еще оправдывали эту комедию: весь перерыв обсуждали "фол в атаке вместо пенальти". Где там фол? Кто там фол? Какой фол? Не понятно, просто "фол". Просто потому что так надо "фол". После каждого момента этой комедии показывали Станковича. Я вот с таким же лицом все это смотрел, которое видел в нём.
По первому тайму полная доминация Спартака. За Динамо Мх осталась только первая пятиминутка, и то с натягом, потом присели пониже, из высокого блока перешли в средний, а потом и в низкий. Спартак доминировал и играл только против судьи, другого сопротивления не было.
В начале второго тайма хотя бы Аззи вторую желтую дали. С третьей попытки, видимо уже дальше тянуть эту драму было не можно, вопросы бы звучали громче. После удаления Аззи, Спартак сбавил скорость, укоротил пас, перешел на классическую тики-таку и изредка создавал что-то опасное, несмотря на скользкий счет. Зная "талант" Максименко, там могло залететь в сетку сколько угодно. А Динамо Мх чтобы заиграть против Спартака в полную силу, нужно было получить удаление своего игрока. Стали и намного выше прессинговать, и бегать начали, и моменты появились. Спрашивается, что мешало им раньше так играть? Сами в такой игре виноваты, отсутствовали на поле. Винить больше некого в этом поражении.
На 70й минуте еще один отмененный гол Спартака, но на мой взгляд там офсайд действительно был. Здесь ВАЖНО: я впервые за этот матч увидел офсайдную линию, т.е. все эти ошибки это Казарцев на правах главного арбитра тянул сам, хотя по каждому голу он обязан был дождаться проверки и пойти смотреть в монитор. Он этого не сделал, он взял ответственность на себя. Угальде получил желтую за то, что возмутился решением Казарцева не фиксировать фол на нем. Причем его просто уложили на газон, здесь был намного более жесткий фол, чем тот самый "фол в атаке", когда не дали второе пенальти. Чистейший фол на желтую карточку просто был не засчитан. В последние минуты основного времени матча желтую получил Джабраилов, за ВНИМАНИЕ: прямой ногой сыграл шипами в лицо при борьбе за верховой мяч. У меня два вопроса: Как он прыгнул так, чтобы его ноги были на уровне головы соперника и ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ПРЯМАЯ КРАСНАЯ?? ШИПАМИ! В ЛИЦО! В ВЕРХОВОЙ БОРЬБЕ! КАК???
Спартак с победой. Победили вопреки всему. Динамовцам не расстраиваться, просто попали под хорошо подготовленную команду, одного из лидеров чемпионата.
Отвратительное сегодня судейство Казарцева. И самое печальное, что в студии МатчТВ это все оправдывают, более того, КДК будет это все оправдывать и судья не расплатится за свои ошибки. Я не болельщик Спартака, но мне мерзко после таких матчей. Все мы хотим хорошего судейства, ведь так?