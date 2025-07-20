«Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в первом туре чемпионата РПЛ

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вчера, 20:00

В первом туре чемпионата России петербуржский «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» с результатом 2:1.

Гости открыли счет на 22-й минуте, когда воспользовался ошибкой вратаря соперников .

Тем не менее, после перерыва хозяева забили два мяча. На 67-й минуте равновесие восстановил , а на 79-й реализовал пенальти.

Во втором туре «Ростов» 26 июля сыграет на выезде с московским «Динамо». 27 июля в Казани состоится матч «Рубин» – «Зенит».