«Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в первом туре чемпионата РПЛ

В первом туре чемпионата России петербуржский «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» с результатом 2:1.
Гости открыли счет на 22-й минуте, когда Иван Комаров воспользовался ошибкой вратаря соперников Евгения Латышонка.
Тем не менее, после перерыва хозяева забили два мяча. На 67-й минуте равновесие восстановил Матео Кассьерра, а на 79-й Андрей Мостовой реализовал пенальти.
Во втором туре «Ростов» 26 июля сыграет на выезде с московским «Динамо». 27 июля в Казани состоится матч «Рубин» – «Зенит».
В Зените изменения видны. Стало меньше тошнотворных поперечных передач, больше вертикального футбола и что интересно- меньше тягомотины и больше скоростного футбола, всего того, чего не было в последние два сезона. Трудно играть, когда у тебя в воротах ненадежный вратарь, я о кипере Ростова. Выход Соболева усилил физическую нагрузку на оборону гостей и дал свои плоды- пенальти стал решающим в игре.
Вобщем, Зенит понравился- и игрой, и составом, надо признать. Ростов выглядит крепким орешком, и как и прежде готов отобрать очки у лидеров, но усиление команде необходимо. Почему не играл Байрамян? Без него сиротливо выглядила средняя линия Ростова, не хватало креатива в развитии атак. Вобщем, счет по игре, и надо признать- ожидаемый, еще до игры. Через неделю Карпину играть с Ростовом, и честно скажу, как-то стрёмно становится за Валеру, после игры с Балтикой.
А пока, Зенит- с победой!!!
В Зените изменения видны. Стало меньше тошнотворных поперечных передач, больше вертикального футбола и что интересно- меньше тягомотины и больше скоростного футбола, всего того, чего не было в последние два сезона. Трудно играть, когда у тебя в воротах ненадежный вратарь, я о кипере Ростова. Выход Соболева усилил физическую нагрузку на оборону гостей и дал свои плоды- пенальти стал решающим в игре.
Вобщем, Зенит понравился- и игрой, и составом, надо признать. Ростов выглядит крепким орешком, и как и прежде готов отобрать очки у лидеров, но усиление команде необходимо. Почему не играл Байрамян? Без него сиротливо выглядила средняя линия Ростова, не хватало креатива в развитии атак. Вобщем, счет по игре, и надо признать- ожидаемый, еще до игры. Через неделю Карпину играть с Ростовом, и честно скажу, как-то стрёмно становится за Валеру, после игры с Балтикой.
А пока, Зенит- с победой!!!
И вдруг - "жёлтые" на несколько минут как будто упали без сознания, и вот уже 2-1 и трибуны питерские ревут от восторга...
Уже в самой-самой концовке ростовчане вроде бы очнулись, НО - поздно... Поздно...
У меня было ощущение, что и Шафеев с каким-то сожалением дал финальный свисток: тоже, наверное, за Ростов болел. ))
Если бы НЕ смотрел сам, то результат воспринял бы как вполне ожидаемый.
А так....
Просто ощутил лёгкую досаду.
"Лучшая команда столетия Зенита" совсем не впечатлила.
Даже с учётом того, что был только матч первого тура.
Когда Ростов играл так, как УМЕЕТ ИГРАТЬ, "команда с берегов Невы" смотрелась как сборная звёзд на выставочном матче, т. е. вальяжно, без КОМАНДНОЙ ИГРЫ и "решала вопросы" только за счёт индивидуальных действий игроков, которые были не очень.
И вдруг - "жёлтые" на несколько минут как будто упали без сознания, и вот уже 2-1 и трибуны питерские ревут от восторга...
Уже в самой-самой концовке ростовчане вроде бы очнулись, НО - поздно... Поздно...
У меня было ощущение, что и Шафеев с каким-то сожалением дал финальный свисток: тоже, наверное, за Ростов болел. ))
Если бы НЕ смотрел сам, то результат воспринял бы как вполне ожидаемый.
А так....
Просто ощутил лёгкую досаду.
"Лучшая команда столетия Зенита" совсем не впечатлила.
Даже с учётом того, что был только матч первого тура.
Когда Ростов играл так, как УМЕЕТ ИГРАТЬ, "команда с берегов Невы" смотрелась как сборная звёзд на выставочном матче, т. е. вальяжно, без КОМАНДНОЙ ИГРЫ и "решала вопросы" только за счёт индивидуальных действий игроков, которые были не очень.