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«Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом» в первом туре чемпионата РПЛ

вчера, 20:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В первом туре чемпионата России петербуржский «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» с результатом 2:1.

Гости открыли счет на 22-й минуте, когда Иван Комаров воспользовался ошибкой вратаря соперников Евгения Латышонка.

Тем не менее, после перерыва хозяева забили два мяча. На 67-й минуте равновесие восстановил Матео Кассьерра, а на 79-й Андрей Мостовой реализовал пенальти.

Во втором туре «Ростов» 26 июля сыграет на выезде с московским «Динамо». 27 июля в Казани состоится матч «Рубин» – «Зенит».

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:48
Показалось мне что Зенит был медленным
Capral
Capral
вчера в 23:29
Яша.

Что тебе не понравилось в действиях судьи? Пенальти- чистейший, а отменённый, третий, очень симпатичный гол Зенита- под очень большим вопросом... Ты знаешь, меня невозможно обвинить в любви к Зениту, и уж точно, я- НИКОГДА не был адептом Семака. Но я за объективность и правовые решения.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Олег Семашкин (раскрыть)
вчера в 22:39
Так судья дожал, он молодец, почему не говорите?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:37
Ладно, сегодня отдыхайте, но к дерби готовьтесь, и ожидания там поубавьте, будем опять вас возить
viv
viv
вчера в 22:35
Ну что можно сказать про матч , вторая команда прошлого сезона чудом отскочила с помощью пенальти от ослабленного Ростова))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:32
Да хорош...на ночь глядя такие вещи ..вспоминать...
Кошмар сплошной....
Думаю Медведев потому и прикупил два состава, что полкоманды разбегуться ещё на установке перед игрой с вами....
Да и сегодня играли против Ростова как неживые.......т.к. видели вчера непобедимую машину Станковича...и поняли абсурдность вообще занять место выше него.....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:18
побеждать кого? ноунэймов с пенальти? а если играть с топами надо будет, помните как мы вас мяли в двух матчах? тогда что?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Просто нравится побеждать....
А левость и правость пен определяют профессиональные судьи....ну и вы....иногда...

У нас всё проще...назначили пенальти...значит есть повод...отменили гол Лусиано....значит так надо...
Смысл трёхтомник писать...про Казарцева или Шафеева...
Свои и судейские ошибки лучше исправлять хорошей игрой и волевыми победами....ибо на полиграфистов ни жалобы ни штрафы ни дисквалификации не действуют...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:00
Ну как вам там , с левой пены нравится побеждать? а мы то это все считаем
Олег Семашкин
Олег Семашкин
вчера в 21:32
С победой,молодцы !дожали
cska1948
cska1948 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 21:31
Всю жизнь вратари либо выбивали, либо выбрасывали рукой мяч в центр поля. А этот мелкий пас - очередная мода, которая не сегодня-завтра пройдёт. Этот розыгрыш, может, и полезен, но только для команд с высочайшей техникой и отличным пасом. В РПЛ таких футболистов раз, два и ВСЁ! Да и в Европе таких команд на пальцах одной руки можно перечислить.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 21:31
Посмотрел состав Зенита и офигел 2,5 россиянина (Латышонок, Глушенков и Сантос). А ведь чуть более 10 лет назад Вираж орал недопустим (будем протестовать), чтобы в команде были угольки. Потом появился первый, за ним второй и понеслась, сейчас если включить телевизор без звука и не видеть, что за команда играет, можно подумать что это, какой-то чемпионат Франции.
Всё, Вираж притих, схавали.
Rostov-the-best
Rostov-the-best
вчера в 21:11
Ростов поздравляю с хорошей игрой!! 👍👍👍
Легионерский газпром-Зенит хочу спросить ? Как бы вы играли без легионеров ??? Уверен в футболе РФ 🇷🇺 пора вводить лимит не более 3 легионеров. А так, наш чемпионат это битва денежных мешков……. У кого больше денег, тот и чемпион ….
Брулин
Брулин ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:48
Семак нытик.Только мешок баксов который раздают в раздевалке,удерживает мулатов от желания его послать подальше.
lotsman
lotsman
вчера в 20:45
Зенитовцев с победой! Мне лично игра Зенита не понравилась. В первом тайме пропустили глупый гол. Потом непонятная суета у своих ворот, с постоянной попыткой выйти в атаку с короткого паса от своих ворот. Сами в штрафную Ростова зайти не могли, а Ростову, в своей, позволяли гулять как по набережной. Во втором немного изменили игру, забили гол. Потом пенальти и как то легче стало. Третий гол с трибун смотрелся чистым. Потом на просмотре оказалось что там плечо на два см. выступило за линию. Я лично такие офсайды не понимаю. В общем игра была очень корявой, но три очка в таблице и это радует.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:38
Можно гнать, но ведь когда выйдем в Европу( надеюсь) , там по другому будет очень сложно
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:36
Они на все пойдут, календарь изменят, все будут жить в 2026, а Россия в 2025
cska1948
cska1948 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 20:27
В этом сезоне в штате Зенита не только Шафеев, а и весь судейский корпус РПЛ. Сами посудите, нельзя же бесконечно переносить столетний юбилей.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:26, ред.
Мне сейчас ОЧ-Ч-Ч-Ч-ЕНЬ понравилась фраза комментатора в студии Матч-ТВ после матча по-поводу новичка Зенита Жерсона:

"Посмотрим, как будет вписываться Жерсон в НЕПРОСТЫЕ ИГРОВЫЕ СХЕМЫ Сергея Семака".
))))

Сразу настроение поднялось.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:25
Пока вальяжность и напыщенность превалирует над желанием и старанием....и такие соперники как сегодня Ростов заставляют хоть и ненадолго превращать подопечных Семака в игроков...
Состав у Зенита - огонь....осталось Семаку уговорить их играть...хоть на 70-75% своих возможностей...чего наверно будет достаточно...чтоб не переносить юбилей ещё на сезон
q2w58ctf6924
q2w58ctf6924
вчера в 20:22
Зенит с вымученной, как бы сказали в спартаке, тухлой победой!
Palex
Palex ответ a-league (раскрыть)
вчера в 20:20
Все ясно. Больше вопросов не имею
a-league
a-league ответ Palex (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Я просто был не в курсе, что Шафеев уже в штате Зенита в статусе мастеровитого игрока. Тоже больше вопросов не имею
Palex
Palex ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:19
Я не знаю, что в твоём понятие заслужил. В атаке, ничего не показал, особо острых моментов не создал, гол забил , после глупешей ошибки вратаря. Я тебе больше скажу, что и игра Зенита, полное безобразие, но мастерство игроков, позволяет вытаскивать такие матчи.
a-league
a-league ответ Palex (раскрыть)
вчера в 20:17
Дорисованное негром падение, когда игрок находился уже без мяча
cska1948
cska1948
вчера в 20:16
Буду повторять, что тренеров, которые заставляют свою команду выходить из обороны через мелкий пас надо ГНАТЬ без выходного пособия! Пусть едут в Европу и тренеруют там реалы, барселоны, манчестеры и долее по списку. Ни разу ещё не видел, чтобы через мелкий пас команда РПЛ дошла до чужих ворот и забила. А вот пропускают в свои ворота постоянно!
a-league
a-league ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:16
за Ростов болел. ))

Болел за Ростов, только поставил на точку за дорисованное падение
Palex
Palex ответ a-league (раскрыть)
вчера в 20:15
Напомни. Только не забудь отметить, что привело к этому пенальти
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:14, ред.
Что лично я увидел в этом матче. Тайм первый. "Зенит". Первое - ежели нет тямы через пас от вратаря выходить из под прессинга соперника, то может и не стоит этим заниматься? Второе - при отсутствии способных к креативу полузащитников в центре поля, коими не так давно были Вендел и Клаудиньо ( в оптимальной форме и при должной мотивации) игра больше шла через фланги. Но сколь угодно можно гарцевать вокруг штрафной соперника, переводя мяч с фланга на фланг, при подобных "скоростях" без каких-то нестандартных атакующих ходов это переливание из пустого в порожнее. "Ростов". Выдали наверное близкую к идеальной игру в тайме, еще и гол забили. Тайм второй. "Ростов". На весь матч не хватило, хотя в концовке могли зацепить ничью. "Зенит". Выходит Жерсон, и не только, давление на оборону "Ростова" нарастает и в итоге приносит плоды. В общем болельщиков "Зенита" с победой, болельщикам "Ростова" не расстраиваться. Несмотря на потерю двух ведущих игроков очень даже неплохо команда выглядела. Как-то так с моей колокольни.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:14, ред.
Я, конечно, понимаю, что ВЕСЬ матч быть в полной концентрации - архисложная задача, но, я, например, при счёте 0-1 из раза в раз поглядывал на часы и ПОКА видел, что ростовчане очень хорошо подавили питерскую атаку.
И вдруг - "жёлтые" на несколько минут как будто упали без сознания, и вот уже 2-1 и трибуны питерские ревут от восторга...
Уже в самой-самой концовке ростовчане вроде бы очнулись, НО - поздно... Поздно...
У меня было ощущение, что и Шафеев с каким-то сожалением дал финальный свисток: тоже, наверное, за Ростов болел. ))

Если бы НЕ смотрел сам, то результат воспринял бы как вполне ожидаемый.
А так....
Просто ощутил лёгкую досаду.
"Лучшая команда столетия Зенита" совсем не впечатлила.
Даже с учётом того, что был только матч первого тура.
Когда Ростов играл так, как УМЕЕТ ИГРАТЬ, "команда с берегов Невы" смотрелась как сборная звёзд на выставочном матче, т. е. вальяжно, без КОМАНДНОЙ ИГРЫ и "решала вопросы" только за счёт индивидуальных действий игроков, которые были не очень.
Гость
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